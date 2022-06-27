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Торкнеться кожного водія: що зміниться в Україні з 1 липня

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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27 червня, 10:01
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Розповідаємо, до чого варто готуватися українським водіям з початку нового місяця
Ціни на автострахування зміняться
Ціни на автострахування зміняться / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

На українців чекає багато змін з 1 липня, зокрема і водіїв. Так, з початку нового місяця подорожчає автострахування.

В пресслужбі УкрАвтопрому розповіли, як зростуть ціни, і якими будуть нові страхові виплати.

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Подорожчання буде до 15%

Ціни на автоцивілку з липня зростуть на 5-15%. Це пов'язано з тим, що збільшаться і суми виплат за страховкою.

Так, за договорами обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності автовласників розміри страхових сум збільшаться на стільки:

  • зі 130 000 грн до 160 000 грн за шкоду, нанесену майну;
  • з 260 000 грн до 320 000 грн за шкоду, заподіяну здоров'ю та життю потерпілих.

"Максимальний розмір виплати за шкоду, заподіяну майну потерпілих, збільшиться до 80 000 гривень (було 50 000 гривень) у випадку оформлення Європротоколу. Європротокол – це форма повідомлення страхової компанії про дорожньо-транспортну пригоду, яка дозволяє оформити ДТП без виклику працівників поліції", – додали в УкрАвтопромі.

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Як пояснили раніше в НБУ, таке рішення допоможе захистити водіїв з фінансового боку та наблизити український ринок до європейських стандартів страхування.

В Україні буде надлишок уживаних автомобілів

Раніше "Сьогодні" писали, що в Україні можуть різко подешевшати вживані автомобілі через те, що до кінця 2022 року в нашій країні може накопичитися "надлишок" автомобілів для особистого користування.Українці почнуть продавати машини через витрати на їх утримання.

Зокрема, ідеться про 1-1,5 млн транспортних засобів, які поповнять вторинний ринок, що призведе до зниження цін на вживані авто.

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Ми також розповідали про правила, які дозволять не влетіти в копійчину під час далекої поїздки. Ми по пунктах розписали, що потрібно зробити з авто перед тим, як вирушати в дорогу, щоб потім не мати проблем і не платити за ремонт.

"Сьогодні" писали і про різке здешевшання вартості пального. Читайте, скільки коштувало пальне на українських АЗС 26 червня.

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