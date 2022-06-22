В Україні побільшає вживаних автомобілів: що зміниться на авторинку взимку

Розповідаємо, чому в Україні намічається надлишок автомобілів на вторинному ринку

В Україні буде надлишок уживаних автомобілів / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

В Україні можуть різко подешевшати вживані автомобілі через те, що до кінця 2022 року в нашій країні може накопичитися "надлишок" автомобілів для особистого користування. Українці почнуть продавати машини через витрати на їх утримання.

Як написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook старший економіст Центру економічної стратегії (CES) Юрій Гайдай, йдеться про 1-1,5 млн транспортних засобів, які поповнять вторинний ринок, що призведе до зниження цін на вживані авто.

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За словами експерта, причиною, через яку українці намагатимуться продати автомобіль за будь-яку ціну – зниження реальних доходів громадян.

У такому разі, на думку економіста, близько 10% автовласників втратять можливість чи необхідність обслуговувати та заправляти машини. Це 1 млн автомобілів з 10 млн, що перебувають в Україні.

Також на вторинному ринку побільшає автомобілів, власники яких через війну поїхали за кордон. Водночас під час бойових дій знищеними вважаються близько 2% машин.

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"Вважаю, що на тлі цього... стимулювати подальше ввезення авто (крім необхідних для потреб армії) на рівні державної політики було б нерозумно" , – додав Гайдай.

Без "нульового" розмитнення

21 червня 2022 року Верховна Рада України проголосувала за законопроєкт №7418, який спричинив багато суперечок в українському суспільстві.

Закон передбачає повернення мита та оподаткування ПДВ на імпортні товари та розмитнення авто з 1 липня 2022 року.

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Відповідно до закону, повертається оподаткування, раніше скасоване законом №2142, для товарів, що ввозяться платниками єдиного податку першої, другої та третьої групи, а також для підприємств, які не сплачують ввізне мито.

Згідно з митною статистикою, щомісячні втрати доходів до бюджету склали 3 млрд грн та 0,5 млрд грн відповідно.

Читайте також у нашому матеріалі про те, які машини можуть купити українці за 1 тис. доларів. "Сьогодні" вже розповідали, яка ціна "євробляхи з "нульовим розмитненням" і без нього.