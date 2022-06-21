"Нульове розмитнення" скасували: що змінилося для українських водіїв

Оригінальний проєкт закону народні депутати підтримали одразу в двох читаннях

Власники авто з Європи знову платитимуть більше за розмитнення / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

21 червня у Верховній Раді України підтримали законопроєкт №7418, про який багато сперечалися раніше.

Як повідомив нардеп Ярослав Железняк, зміни підтримали 234 голосами й одразу в двох читаннях.

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Закон передбачає повернення мита й оподаткування ПДВ на імпортні товари та розмитнення авто з 1 липня 2022 року.

Результати голосування, Фото: Ярослав Железняк

На що відновили оподаткування?

Закон №7418 повертає оподаткування для товарів, раніше скасоване законом №2142, які ввозять платники єдиного податку першої, другої та третьої групи, а також для підприємств, що не сплачують ввізне мито.

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Митна статистика свідчить, що щомісяця втрати доходів до бюджету становили 3 млрд грн та 0,5 млрд грн відповідно.

Головною особливістю скасування оподаткування стало "нульове розмитнення" транспортних засобів з-за кордону. Зараз цю можливість скасували майже для всіх. За час дії закону в Україну без сплати мита й акцизу ввезли понад 119 тис. авто, через що бюджет недоотримав 13 млрд грн.

Водночас закон №7418 звільняє від сплати збору на обов’язкове державне страхування тих, хто набуває власності на легкові автомобілі, оснащені виключно електричними двигунами (одним чи декількома).

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Без корупції онлайн

В Україні також планують запровадити інші зміни щодо перетину кордону й розмитнення "євроблях". У Раді вже зареєстрували кілька законів. Зокрема, проєктом закону №7466 пропонують розмитнювати авто за формулою без врахування його віку та без пенсійного збору.

Законопроєктом №7467 хочуть розподілити надходження від акцизного податку з розмитнених авто, щоб 50% йшло до загального фонду держбюджету, ще скільки ж – до спеціального.

Окрім цього, проєкт закону №7468 передбачає процедуру розмитнення авто онлайн. У "Дії" можна буде заповнити електронну декларацію та здійснити реєстрацію. Така опція має унеможливити корупцію під час перетину кордону.

"Сьогодні" раніше розповідали, коли водіям очікувати сезонного піка на АЗС та рахували, яка ціна "євробляхи" з "нульовим розмитненням" та без нього.