В Украине станет больше подержанных автомобилей: что изменится на авторынке зимой

Рассказываем, почему в Украине намечается переизбыток автомобилей на вторичном рынке

В Укриане будет переизбыток подержанных автомобилей / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Украине могут резко подешеветь подержанные автомобили из-за того, что к концу 2022 года в нашей стране может накопиться "излишек" автомобилей для личного пользования. Украинцы начнут продавать машины из-за расходов на их содержание.

Как написал на своей странице в социальной сети Facebook старший экономист Центра экономической стратегии (CES) Юрий Гайдай, речь идет о 1-1,5 млн транспортных средств, которые пополнят вторичный рынок, что приведет к снижению цен на подержанные авто.

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По словам эксперта, причиной, по которой украинцы будут пытаться продать автомобиль за любую цену — снижение реальных доходов граждан.

В таком случае, по мнению экономиста, около 10% автовладельцев потеряют возможность или необходимость обслуживать и заправлять машины. Это 1 млн автомобилей из 10 млн, находящихся в Украине.

Также на вторичном рынке станет больше автомобилей, владельцы которых из-за войны уехали за границу. В то же время в ходе боевых действий уничтоженными считаются около 2% машин.

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"Считаю, что на фоне этого... стимулировать дальнейший ввоз авто (помимо необходимых для нужд армии) на уровне государственной политики было бы неразумно", – добавил Гайдай.

Без "нулевой" растаможки

21 июня 2022 года Верховная Рада Украины проголосовала за законопроект №7418, который вызвал много споров в украинском обществе.

Закон предусматривает возврат пошлины и обложения НДС на импортные товары и растаможку авто с 1 июля 2022 года.

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Согласно закону, возвращается налогообложение, ранее отмененное законом №2142, для товаров, ввозимых плательщиками единого налога первой, второй и третьей группы, а также для предприятий, не уплачивающих ввозную пошлину.

Согласно таможенной статистике, ежемесячные потери доходов в бюджет составили 3 млрд грн и 0,5 млрд грн соответственно.

Читайте также в нашем материале о том, какие машины могут купить украинцы за 1 тыс. долларов. "Сегодня" уже рассказывали, какая цена "евробляхи" с "нулевым растаможиванием" и без него.