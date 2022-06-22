"ВАЗ", "Peugeot" чи "Славуту"? Які авто можна купити за 1 тис. доларів

Розповідаємо про актуальні пропозиції щодо продажу недорогих автомобілів, які можуть сподобатися українським водіям

Які машини продають за 1тис.

В Україні все ще триває війна, а війська РФ обстрілюють наші нафтопереробні заводи і провокують бензинову кризу. Тим не менш, українці продовжують купувати автомобілі не тільки для потреб армії.

Редакція "Сьогодні" промоніторила сайт оголошень OLX та дізналася, які автомобілі можуть купити українці за 1 тис. доларів.

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"Peugeot 406"

Автомобіль у досить непоганому стані, регулярно обслуговувався на СТО. Наразі машина знаходиться у Стокгольмі, але власник обіцяє оперативно пригнати авто до України. У вартість (24 тис. 867 грн.) входить оформлення всіх необхідних документів.

"ВАЗ 2106"

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Власник цієї машини стверджує, що його чотириколісний друг у чудовому технічному стані. Більш детальну інформацію він обіцяє надати телефоном.

За свій автомобіль він хоче врятувати 20 тис. 800 грн.

"Газ 24"

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Один із найпопулярніших автомобілів серед радянських автомобілістів продають всього за 16 тис. грн. "Волга" 1984 року випуску на ходу. Двигун чудовий, компресія. Стоїть газ та вписаний у техпаспорт. Олія та фільтра поміняні 2 тис. 000 км тому.

"ЗАЗ Славута"

Представник українського автопрому чекає на свого нового господаря. Придбати "Славуту" можна за 25 тис. грн. За словами власника, авто на хорошому ходу заправляти можна газом.

Кіа Ріо

Власник хоче продати або обміняти своє авто на інше. У Кіа Ріо встановлено акумулятор, машина, за словами власника на ходу. Придбати "корейця" можна за 26 тис.400 грн.

Volkswagen Golf

Повністю справний автомобіль з цілим кузовом, але з невеликими потертостями.

Мотор працює без перебоїв, ходова теж у справному стані. Ціна: 28 970 грн.

"Пежо 206"

Автомобіль на дизелі, з двома техпаспортами та страховкою. "Француз" справний та готовий до поїздок вже сьогодні.

Власник готовий віддати свого "залізного друга" за 29260 грн.

Податок на розкіш

У Міністерстві економіки оновили список автомобілів, що підпадають під оплату так званого податку на розкіш, який, до речі, залежить від мінімальної заробітної плати.

Податок на розкішні автомобілі діє на автомобілі вартістю від 375 мінімальних зарплат. Оскільки з 1 січня 2022 року мінімальна зарплата зросла до 6,5 тис. грн, то під оподаткування підпадають машини, які коштують щонайменше 2,43 млн грн.

Поширюється податок на розкіш на машини до 5 років. 2021-го таких автомобілів було 172. 2022-го – 135.

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