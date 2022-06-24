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Долар, податки, пенсії: що чекає українців наступного тижня

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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24 червня, 19:00
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Розповідаємо, які прогнози дають експерти щодо курсу долара, та які нововведення чекають на нас в останній тиждень червня
Що нас чекає на наступному тижні
Що нас чекає на наступному тижні / Фото: Getty Images, РБК-Україна, Колаж: Сьогодні

З 27 червня по 3 липня в Україні буде багато змін. Аналітики прогнозують зміну курсу долара, а також з 1 липня кілька нововведень чекають на наших громадян, за кордоном в тому числі.

"Сьогодні" розповідають, яким буде долар та що українцям варто очікувати від останнього тижня червня.

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Курс валют націлився на новий рівень

Як розповів "Сьогодні" аналітик компанії "Центр біржових технологій" (ЦБТ) Максим Орищак, всі очікують, що НБУ відпустить офіційний курс долара, який нині зафіксований на рівні 29,25 грн/дол. На тлі цього попит на валюту може збільшитись, і це підштовхне курс долара на чорному ринку до 40 грн.

Водночас банки, як і НБУ, розуміють ризики, і щоб не мати втрат через відпуск курсу, вони можуть встановити обмеження на обмін валют. А це своєю чергою не дасть спекулянтам отримувати прибутки.

"Нульове розмитнення" та страхові виплати

Одразу в двох читаннях Верховна Рада підтримала законопроєкт №7418, який передбачає повернення мита й оподаткування ПДВ на імпортні товари та розмитнення авто з 1 липня 2022 року.

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Власне платити знову за товари доведеться платникам єдиного податку першої, другої та третьої групи та підприємствам, що не сплачують ввізне мито. Платити знову будуть і ті, хто ввозять з-за кордону авто. Раніше, коли діяв дозвіл ввозити машини без сплати мита й акцизу, українці ввезли понад 119 тис. одиниць транспорту, через що бюджет недоотримав 13 млрд грн.

Водночас новий закон звільняє від сплати збору на обов'язкове державне страхування тих, хто набуває власності на легкові автомобілі, оснащені виключно електричними двигунами (одним чи декількома).

Крім того, з 1 липня діятимуть деякі зміни щодо страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

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По-перше, розміри страхових сум збільшились. Зокрема, нові виплати будуть такими:

  • до 160 000 грн на одного потерпілого за шкоду, заподіяну майну потерпілих (раніше було 130 000 грн);
  • до 320 000 грн на одного потерпілого за шкоду, заподіяну життю та здоров'ю потерпілих (раніше було 260 000 грн).

По-друге, збільшився розмір страхової виплати за "європротоколом". Якщо раніше для потерпілого передбачалося 50 000 грн, то тепер ця сума досягатиме 80 000 грн. Це означає, що більша кількість постраждалих у ДТП зможуть отримати страхову виплату без виклику Нацполіції. Читайте детально про всі зміни НБУ щодо страхування.

Індексація пенсій та аліменти

З 1 липня буде і плановий перерахунок пенсійних виплат.Пенсії зростуть для всіх категорій пенсіонерів у зв'язку зі змінами прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати.

Для працездатних осіб прожитковий мінімум з 1 липня зросте до 2600 грн. Для осіб, що втратили працездатність, цей показник зросте до 2027 грн. Відповідно, мінімальна пенсія становитиме також 2027 грн, а максимальний розмір пенсійної виплати піднімуть з 19 340 до 20 270 грн.

Також 50% мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину з липня становитиме 1010,5 грн (на дітей до 6 років) та 1372 грн (від 6 до 18 років). А от 100% мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину розрахували на рівні 2201 грн (до 6 років) і 2744 грн (діти від 6 до 18 років).

Зміни для українців за кордоном

З 1 липня у Польщі виплату у 40 злотих (близько 275 грн) на день припинять. Поки її ще надають для харчування та ночівлі українців.

Грошову допомогу поки можуть залишити для громадян Польщі, які у себе вдома приймають неповнолітніх осіб, а також вагітних та багатодітних жінок.

Крім того, польський уряд внесе зміни у закон про тимчасову охорону переселенців з України. Зараз українці, що переїхали через війну, можуть працювати в Польщі без дозволу на роботу. Роботодавець може взяти таку людину і повідомити про це службу зайнятості протягом 14 днів з моменту працевлаштування.

Тепер урядовці пропонують змінити пункт щодо подачі інформації про українського працівника. Так, роботодавець повинен розповісти про робочий час іноземця і розмір заробітної плати. Це робиться, зокрема, і для того, аби захистити права таких працівників, бо те, про що повідомляє роботодавець, повинно строго виконуватися.

Також з 1 липня українці зможуть отримати в Ізраїлі роботу. Це стосується 13 тис. громадян України. Зокрема, рішення ізраїльської влади стосується українців, у яких закінчився термін дії туристичних віз, і які в'їхали в країну до початку повномасштабної війни в Україні.

Читайте також матеріали "Сьогодні" про те, що скоро станеться з ринком нерухомості у Києві, та що буде з бензином і до чого готуватися водіям.

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