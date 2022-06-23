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Врятує кожного водія: як не влетіти в копійчину під час далекої поїздки

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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23 червня, 15:06
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Розповідаємо, що потрібно зробити з автомобілем перед тим, як вирушити у тривалу поїздку
Як підготувати авто до поїздки, щоб потім не витрачатися на ремонт
Як підготувати авто до поїздки, щоб потім не витрачатися на ремонт / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

У багатьох українців після повномасштабного вторгнення РФ виникла потреба у великих поїздках, навіть за кордон, та на значні відстані. Однак не завжди автомобіль до цього готовий.

Експерти OLX розповіли "Сьогодні", що потрібно зробити з авто перед тим, як вирушати в дорогу, щоб потім не мати проблем і не платити за ремонт.

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Є декілька пунктів

У першу чергу треба перевірити рівень та якість технічних рідин. Зокрема, це стосується мастил, антифризу і гальмівної рідини. Буває, що рівень рідин дуже швидко зменшується. Це може неочікувано зіпсувати поїздку, тому краще перед нею за можливості звернутися в автосервіс.

Також із собою варто взяти додаткову каністру з моторним мастилом. Щодо цін, ситуація така:

  • антифриз коштуватиме приблизно 335 грн;
  • каністра на 20 літрів в середньому коштуватиме в онлайні від 430 до 1 300 грн.

Також експерти радять за кілька тижнів до поїздки провести діагностику двигуна на наявність неполадок чи погрішностей у роботі. Можливо, потрібно замінити деякі запчастини, або підзарядити акумулятор.

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Важливо і перевірити стан підвіски, а також справність гальмівних колодок і дисків, оскільки після бойових дій деякі дороги дуже складні. Ще одна важлива процедура – зробити розвал-сходження.

"Процедура, яку рекомендують проводити регулярно: кожні 10-15 тис. км на вітчизняних авто і до 30 тис. км на іномарках. Також показання для того, щоб зробити розвал-сходження – недавній ремонт ходової частини, зміна кліренсу авто, погіршення самоповороту керма на виході з повороту та зниження стабілізації під час руху. У результаті діагностики вдасться підвищити стійкість і керованість автомобіля, а також знизити рівень зносу шин і збільшити економію палива", – зазначають експерти.

Не менш важливо перевірити справність світлових приборів та електрики. Якщо, наприклад, фари не потрібно міняти, то треба взяти з собою в дорогу кілька про запас. В середньому одна led-лампа для фар обійдеться в 400 грн. Перевірити треба і сигналізацію, а також колеса.

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"Перед тим, як вирушати в дорогу, на шиномонтажі варто перевірити, чи не криві колісні диски, при потребі вирівняти і відбалансувати колеса, перевірити тиск у шинах. Також важливо звернути увагу на стан покришок: чи немає порізів, випуклостей, пошкоджень, чи не стертий протектор", – йдеться у повідомленні.

Влітку водії повинні звертати увагу і на систему кондиціонування. Наприклад, може виникнути потреба замінити салонний фільтр для кращого охолодження. Це обійдеться приблизно у 150-500 грн.

Насамкінець, якщо все в автомобілі працює справно, то треба пересвідчитись у комфорті салону: чи працюють ремені безпеки, усі замки, чи не потрібно міняти автокрісло тощо.

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Як "Сьогодні" вже розповідали, через те, що до кінця 2022 року в нашій країні може накопичитися "надлишок" автомобілів для особистого користування, українці почнуть продавати машини через витрати на їх утримання. І так ціни на такі авто впадуть.

На думку експертів, близько 10% автовласників втратять можливість чи необхідність обслуговувати та заправляти машини. Це 1 млн автомобілів з 10 млн, що перебувають в Україні.

Ми також писали про те, що 21 червня у Верховній Раді України підтримали законопроєкт №7418 одразу у двох читаннях про повернення мита й оподаткування ПДВ на імпортні товари та розмитнення авто з 1 липня 2022 року.

Читайте також, яка ціна "євробляхи" з "нульовим розмитненням" та без нього, і де дешевше купити автогаз.

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