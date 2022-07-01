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Пенсіонерів у липні чекає приємний сюрприз – що зміниться для кожного

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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1 липня, 07:14
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Розповідаємо, чи потрібно звертатися до Пенсійного фонду для перерахунку своєї пенсії
Пенсії у липні чекає підвищення
Пенсії у липні чекає підвищення / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні 1 липня заплановано масштабний перерахунок пенсій, під час якого в багатьох пенсіонерів зросте розмір виплат.

Про це нагадали у Пенсійному Фонді і "Сьогодні" розповідають, що чекає на пенсіонерів у липні.

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Отже, з другого літнього місяця мінімальна пенсія шахтаря збільшиться на 279 грн. до 6081 грн.

Мінімальна пенсія для решти збільшиться на 93 грн. до 2027 грн.

Максимальна пенсія для українців зросте на 930 грн. 20271 грн. Також зросте мінімальна пенсія за втратою годувальника в сім'ях військовослужбовців на 186 грн. до 4054 грн.

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Нове підвищення обґрунтоване зростанням прожиткового мінімуму і стосується багатьох категорій пенсіонерів.

"Будуть підвищені мінімальні пенсії для інвалідів війни. Розмір підвищення складе 600 грн. Будуть підвищені надбавки за стаж понад норму, буде підвищено пенсійні виплати учасникам війни та ветеранам праці, буде підвищено на 80-100 грн, – розповіла раніше голова Мінсоцполітики Марина Лазебна.

Із чим пов'язаний перерахунок?

Цей перерахунок пов'язаний із збільшенням прожиткового мінімуму і відбудеться він автоматично, окремо звертатися до ПФУ не потрібно. Почнуться виплати вже з 4 липня, зазначили у прес-службі.

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Прожитковий мінімум впливає не тільки на пенсії, а ще й на безліч інших виплат, яких саме читайте у нашому матеріалі.

"Сьогодні" раніше писали, якими способами можна отримувати пенсію і розповідали, хто і за що може втратити пенсію під час війни.

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