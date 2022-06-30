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З 1 липня українських водіїв чекають зміни — доведеться платити за певну послугу

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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30 червня, 11:18
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Тепер водіям доведеться платити за колись безкоштовну послугу
Мита та оподаткування повернуться вже з 1 липня
Мита та оподаткування повернуться вже з 1 липня / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Верховна Рада повернула мита та оподаткування ПДВ на імпортні товари та розмитнення авто з 1 липня. 30 червня відповідний закон підписав президент України Володимир Зеленський.

Про це повідомив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк у Telegram.

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Зауважимо, що законопроєкт №7418 передбачає відновлення оподаткування для товарів, що ввозяться платниками єдиного податку першої, другої та третьої групи; а також для підприємств, що не сплачують ввізне мито.

Попередньо депутати підтримали його одразу в двох читаннях 234 голосами.

Нагадаємо, що за час дії закону в Україну без сплати мита й акцизу ввезли понад 119 тис. авто, через що бюджет недоотримав 13 млрд грн.

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Без корупції онлайн

В Україні також планують запровадити інші зміни щодо перетину кордону й розмитнення "євроблях". У Раді вже зареєстрували кілька законів. Зокрема, проєктом закону №7466 пропонують розмитнювати авто за формулою без врахування його віку та без пенсійного збору.

Законопроєктом №7467 хочуть розподілити надходження від акцизного податку з розмитнених авто, щоб 50% йшло до загального фонду держбюджету, ще скільки ж – до спеціального.

Окрім цього, проєкт закону №7468 передбачає процедуру розмитнення авто онлайн. У "Дії" можна буде заповнити електронну декларацію та здійснити реєстрацію. Така опція має унеможливити корупцію під час перетину кордону.

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Раніше ми розповідали, яку безкоштовну послугу пропонує МВС для водіїв, а також писали, коли водіям очікувати сезонного піку на АЗС.

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