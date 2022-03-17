Можна чекати на дефолт! Лукашенко дозволив виплати по держборгу в білоруських рублях

Розповідаємо, що не так із погашенням облігацій зовнішнього боргу національною валютою

Чому не можна робити виплати за держборгом у рублях / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав указ, який дозволяє Мінфіну країни погашати зобов'язання щодо держборгу в національній валюті, тобто – білоруських рублях.

Інформація про це розміщена на сайті Міністерства фінансів країни.

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Крім погашення держборгу в рублях, указ передбачає ще низку заходів щодо стабілізації білоруської економіки.

Зазначається, що зовнішній борг у білоруських рублях Мінфіну дозволено погашати у разі запровадження санкцій, які заморозять інвестиційні проєкти та позбавлять технічної можливості проведення розрахунків із державного боргу в іноземній валюті.

Під санкції Західних партнерів Білорусь потрапила через участь у російсько-українській війні на боці агресора та всілякої його підтримки.

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У чому проблема погашення держборгу у рублях?

Проблема полягає в тому, що подібні облігації не передбачають виплату в національній валюті й інвестори, які отримали рублі замість доларів, швидше за все оголосять країні дефолт.

Раніше подібне рішення ухвалили і в Російській Федерації і на думку експертів, оголошення дефолту можна чекати впродовж місяця.

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