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Можна чекати на дефолт! Лукашенко дозволив виплати по держборгу в білоруських рублях

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17 березня, 19:40
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Розповідаємо, що не так із погашенням облігацій зовнішнього боргу національною валютою
Чому не можна робити виплати за держборгом у рублях
Чому не можна робити виплати за держборгом у рублях / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав указ, який дозволяє Мінфіну країни погашати зобов'язання щодо держборгу в національній валюті, тобто – білоруських рублях.

Інформація про це розміщена на сайті Міністерства фінансів країни.

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Крім погашення держборгу в рублях, указ передбачає ще низку заходів щодо стабілізації білоруської економіки.

Зазначається, що зовнішній борг у білоруських рублях Мінфіну дозволено погашати у разі запровадження санкцій, які заморозять інвестиційні проєкти та позбавлять технічної можливості проведення розрахунків із державного боргу в іноземній валюті.

Під санкції Західних партнерів Білорусь потрапила через участь у російсько-українській війні на боці агресора та всілякої його підтримки.

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У чому проблема погашення держборгу у рублях?

Проблема полягає в тому, що подібні облігації не передбачають виплату в національній валюті й інвестори, які отримали рублі замість доларів, швидше за все оголосять країні дефолт.

Раніше подібне рішення ухвалили і в Російській Федерації і на думку експертів, оголошення дефолту можна чекати впродовж місяця.

"Сьогодні" також писали, скільки коштує долар в українських банках та що буде з курсом гривні найближчим часом.

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Олександр Болтян, аналітик компанії Esperio
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