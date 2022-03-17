Можно ждать дефолта! Лукашенко разрешил выплаты по госдолгу в белорусских рублях

Рассказываем, что не так с погашением облигаций внешнего долга национальной валютой

Почему нельзя делать выплаты по госдолгу в рублях / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, разрешающий Минину страны погашать обязательства по госдолгу в национальной валюте, то есть – белорусских рублях.

Информация об этом размещена на сайте Министерства финансов страны.

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Помимо погашения госдолга в рублях, указ предусматривает еще ряд мер по стабилизации белорусской экономики.

Отмечается, что внешний долг в белорусских рублях Минфину разрешено погашать в случае введения санкций, которые заморозят инвестиционные проекты и лишат технической возможности проведения расчетов по государственному долгу в иностранной валюте.

Под санкции Западных партнеров Беларусь попала из-за участия в российско-украинской войне на стороне агрессора и всяческой его поддержки.

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В чем проблема погашения госдолга в рублях?

Проблема заключается в том, что подобного рода облигации не предусматривают выплату в национальной валюте и инвесторы, получившие рубли вместо долларов, скорее всего объявят стране дефолт.

Ранее подобное решение приняли и в Российской Федерации и по мнению экспертов, оглашение дефолта можно ждать в течении месяца.

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