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У передчутті дефолту: російські обмінники виставили захмарний курс долара

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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16 березня, 10:55
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Розповідаємо, що відбувається з курсом рубля у країні-агресорці 16 березня
Російські обмінники виставили захмарний курс
Російські обмінники виставили захмарний курс / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Агентство Bloomberg прогнозує дефолт Росії вже сьогодні, 16 березня, проте офіційний курс рубля Центробанк встановив на рівні всього 111 руб./долар.

"Сьогодні" розповідають, яка реальна ціна валюти в обмінниках для росіян.

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На біржі помітних коливань також поки що не помітно, курс залишається в межах 108-111 рублів, але обмінники вже відреагували на новини про дефолт і задерли курс до космічних значень.

За даними спеціалізованого російського сайту, від самого ранку курс у деяких обмінниках досяг 236 рублів, а на чорному ринку за 1 долар просять 300 "дерев'яних".

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В інших обмінниках є долар і дешевший, проте знайти й купити валюту за такою ціною майже неможливо через дуже високий попит.

Чому всі чекають дефолту?

16 березня Росія зобов'язана виплатити відсотки за доларовими облігаціями на 117 млн дол., але ЗМІ пишуть про те, що уряд РФ вирішив не платити їх у доларовому еквіваленті.

Саме тому Bloomberg прогнозує три можливі сценарії дефолту:

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  • РФ таки виплатить відсотки в доларах і дещо відтягне боргову кризу, але інвестори чекатимуть виплат за доларовими облігаціями з терміном погашення 4 квітня. Якщо вдруге доларів не нашкребуть, це стане датою можливого дефолту.
  • Росія погасить борги у рублях, що більшість інвесторів визнає дефолтом, оскільки за цими облігаціями не передбачено виплати у такій валюті.
  • Росія взагалі не платитиме за відсотками, і тоді розпочнеться 30-денний пільговий період. Агресор повинен буде заплатити до 15 квітня, і якщо цього не станеться – настане класичний жорсткий дефолт.

"Сьогодні" також писали, скільки коштує долар в українських банках і що буде з курсом гривні найближчим часом.

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Олександр Болтян, аналітик компанії Esperio
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