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Молдова знову може залишитися без газу: навіщо країна звернулася до "Газпрому"

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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11 січня, 17:00
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Молдові не вистачає 25 млн. євро для оплати рахунків за газ
Молдова знову не спроможна оплатити рахунки за газ перед РФ
Молдова знову не спроможна оплатити рахунки за газ перед РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

Молдавський уряд знову вимушено звернувся до російського "Газпрому" із проханням відстрочити виплати за газовими контрактами за січень 2022 року.

Про це заявив віце-прем'єр, міністр інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Андрій Спину, пише агенція "ТАСС".

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Виплату зобов'язань можуть відстрочити ще на 20 днів, зараз між країнами ведуться переговори.

За словами Спину, до кінця цього тижня "Молдовагаз" планує заплатити за газ, отриманий ще в грудні 2021 року.

Віце-прем'єр розповів, що за його прогнозами "Молдовагазу" не вистачить близько 25 млн євро для оплати рахунків у січні.

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Газова криза у Молдові

У листопаді країна зіткнулася з жахливою енергетичною кризою і була не в змозі заплатити "Газпрому" за поставлений газ.

Російська компанія поставила молдавському уряду ультиматум і пригрозила відключити постачання, якщо протягом 48 годин борг не буде сплачено. Тоді країна встигла вчасно і погасила борг перед РФ у розмірі 75 млн. доларів.

Раніше ми писали, як Росія шантажує Європу у ситуації, що склалася, і розповідали, як ситуація з цінами на газ в Україні.

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