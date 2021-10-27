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Шантаж дешевим газом продовжується: на кого тепер намагається тиснути Росія

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
27 жовтня, 12:49
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Росія продовжує тиснути на уряд Молдови – що пропонують цього разу
Росія по-новому тисне на Молдову
Росія по-новому тисне на Молдову / Фото: Колаж: Сьогодні

Російська компанія "Газпром" продовжує енергетичний тиск на Молдову і пропонує їй більш дешевий газ в обмін на коригування угоди про вільну торгівлю з ЄС.

Про це повідомляє видання Financial Times.

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Росія пропонує ослабити зв'язки з ЄС, зокрема відкласти узгоджені з Брюсселем реформи енергетичного ринку, які передбачають лібералізацію газових ринків та посилення конкуренції.

Видання повідомляє, що Кремль розглядає газове питання, як інструмент для політичного врегулювання з Молдовою, після приходу до влади Маї Санду.

За даними аналітиків, Росія використовує "Газпром" для тиску на Молдову і місцевий уряд, який хоче відійти від Москви і прямувати у напрямку Заходу.

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"Росіяни б'ють по країні в найслабше місце, у найбільш невідповідний момент", – каже джерело видання.

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Нагадаємо, що Молдова зіткнулася з потужною енергетичною кризою, через яку навіть було оголошено надзвичайний стан.

Також Financial Times повідомляє, що молдавські посадовці зустрінуться з головою "Газпрому" Олексієм Міллером середу в Санкт-Петербурзі.

Газовий шантаж РФ

Раніше американське інформагентство Bloomberg писало, що Росія шантажує Європейський союз і пропонує збільшити поставки газу в обмін на запуск "Північного потоку-2".

За даними агентства, Росія відмовляється збільшувати обсяги поставок до Європи, яка переживає газову кризу, без чітких гарантій щодо запуску газопроводу.

Ми також писали про те, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звинуватив Кремль у шантажі та використанні газу у якості енергетичної зброї.

Та розбирались, коли насправді трубопровід має запуститись в роботу.

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