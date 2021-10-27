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Шантаж дешевым газом продолжается: на кого теперь пытается давить Россия

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
27 октября, 12:49
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Россия продолжает давить на правительство Молдовы – что предлагают на этот раз
Россия по-новому давит на Молдову
Россия по-новому давит на Молдову / Фото: Коллаж: Сегодня

Российская компания "Газпром" продолжает энергетическое давление на Молдову и предлагает ей более дешевый газ в обмен на корректировку соглашения о свободной торговле с ЕС.

Про это сообщает издание Financial Times.

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Россия предлагает ослабить связи с ЕС, в том числе, отложить согласованные с Брюсселем реформы энергетического рынка, предусматривающие либерализацию газовых рынков и усиление конкуренции.

Издание сообщает, что Кремль рассматривает газовый вопрос как инструмент для политического урегулирования с Молдовой после прихода к власти Майи Санду.

По данным аналитиков, Россия использует "Газпром" для давления на Молдову и местное правительство, которое хочет отойти от Москвы и направляться в сторону Запада.

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"Россияне бьют по стране в самое слабое место, в самый неподходящий момент", – говорит источник издания.

Напомним, что Молдова столкнулась с мощным энергетическим кризисом, из-за которого даже было объявлено черезвычайное положение.

Также Financial Times сообщает, что молдавские чиновники встретятся с главой "Газпрома" Алексеем Миллером в среду в Санкт-Петербурге.

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Газовый шантаж РФ

Ранее американское информагентство Bloomberg писало, что Россия шантажирует Европейский союз и предлагает увеличить поставки газа в обмен на запуск "Северного потока-2".

По данным агентства, Россия отказывается увеличивать объемы поставок в Европу, переживающую газовый кризис, без четких гарантий по запуску газопровода.

Мы также писали о том, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обвинил Кремль в шантаже и использование газа в качестве энергетического оружия.

И разбирались, когда на самом деле трубопровод должен запуститься в работу.

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