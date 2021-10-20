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Европа не получит дополнительный газ просто так: в России предложили обмен – Bloomberg

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
20 октября, 11:36
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Дополнительный газ в обмен на запуск "Северного потока-2": в Кремле озвучили новые условия
Европа не получит газа, пока "Северный поток-2" не получит сертификацию
Европа не получит газа, пока "Северный поток-2" не получит сертификацию / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия намекнула, что Европа не получит дополнительные объемы газа, пока немецкий регулятор не одобрит запуск газопровода "Северный поток-2".

Об этом пишет издание Bloomberg, ссылаясь на собственные источники в Кремле и "Газпроме".

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По словам собеседников агентства, Россия будто бы готова "обменять" увеличение поставок голубого топлива на одобрение запуска трубопровода на на уровне Германии и Евросоюза.

Источники также заявляют, что по их мнению Россия не будет предпринимать никаких действий без четких гарантий того, что газопровод получит разрешение на работу.

При этом речь идет исключительно о поставках газа в обход украинской территории.

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"Мы не можем прийти на помощь только для того, чтобы компенсировать ошибки, которые мы не делали. Мы выполняем все наши контракты, все взятые на себя обязательства. Теперь должны быть заключены дополнительные добровольные и взаимовыгодные соглашения", – заявил российский сенатор Константин Косачев.

Ранее мы писали, что первую нитку газопровода уже закончили наполнять технологической количеством газа и она готова к эксплуатации.

Однако начать работу даже полностью готовый газопровод не может, так как для его сертификации понадобится как минимум 4-6 месяцев.

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"Сегодня" вместе с экспертами разбирались, почему "Северный поток-2" подобный важен для Путина и какая роль в этой игре отведена Украине.

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