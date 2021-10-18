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Первую нитку "Северного потока-2" закончили заполнять газом

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
18 октября, 10:10
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Компания оператор сообщила о заполненности первой нитки "Северного потока-2" техническим газом
/ Фото: Коллаж: Сегодня

Первая нитка российского газопровода "Северный поток-2" полностью заполнена техническим газом.

Об этом сообщил оператор проекта – компания "Nord Stream 2 AG", 18 октября.

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"В соответствии с планом и проектными требованиями нитка наполнена так называемым техническим газом в объеме приблизительно 177 млн м3, что обеспечивает уровень давления 103 бар в газопроводе", – говорится на сайте компании.

Оператор также отмечает, что этого давления достаточно для того, чтобы начать транспортировку газа в дальнейшем.

В понедельник российский посол в Великобритании Андрей Келин также заявил, что газопровод полностью готов к запуску и поставкам газа.

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По словам дипломата, Россия ждет только окончательного разрешения Германии. Он подчеркнул, что поставки газа не имеют отношения к политике.

Для того, чтобы начать коммерческие поставки газопровод должен пройти сертификацию и полностью соответствовать требованиям Третьего энергопакета ЕС.

Когда это может произойти и что для этого должен сделать "Газпром", читайте в нашем материале.

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