Першу нитку "Північного потоку-2" закінчили заповнювати газом

Компанія оператор повідомила про заповнення першої нитки "Північного потоку-2" технічним газом

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Перша нитка російського газопроводу "Північний потік-2" повністю заповнена технічним газом.

Про це повідомив оператор проекту – компанія "Nord Stream 2 AG", 18 жовтня.

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"Відповідно до плану та проектними вимогами нитка наповнена так званим технічним газом в обсязі приблизно 177 млн м3, що забезпечує рівень тиску 103 бар в газопроводі", – йдеться на сайті компанії.

Оператор також зазначає, що цього тиску досить для того, щоб почати транспортування газу в подальшому.

У понеділок російський посол у Великій Британії Андрій Келін також заявив, що газопровід повністю готовий до запуску постачання газу.

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За словами дипломата, Росія чекає тільки остаточного дозволу Німеччини. Він підкреслив, що поставки газу не мають відношення до політики.

Для того, щоб почати комерційні поставки газопровід повинен пройти сертифікацію і повністю відповідати вимогам Третього енергопакету ЄС.

Коли це може статися і що для цього повинен зробити "Газпром", читайте в нашому матеріалі.