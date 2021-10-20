Європа не отримає додаткового газу просто так: в Росії запропонували обмін – Bloomberg

Додатковий газ в обмін на запуск "Північного потоку-2": в Кремлі озвучили нові умови

Європа не отримає газу, поки "Північний потік-2" не отримає сертифікацію / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія натякнула, що Європа не отримає додаткові обсяги газу, доки німецький регулятор не схвалить запуск газопроводу "Північний потік-2".

Про це пише видання Bloomberg, посилаючись на власні джерела у Кремлі та "Газпромі".

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За словами співрозмовників агентства, Росія ніби-то готова "обміняти" збільшення поставок блакитного палива на схвалення запуску трубопроводу на на рівні Німеччини та Євросоюзу.

Джерела також заявляють, що на їх думку Росія не буде робити жодних дій без чітких гарантій того, що газогін отримає дозвіл на роботу.

При цьому йдеться виключно про поставки газу в обхід української території.

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"Ми не можемо прийти на допомогу тільки для того, щоб компенсувати помилки, яких ми не робили. Ми виконуємо всі наші контракти, всі взяті на себе зобов'язання. Тепер повинні бути укладені додаткові добровільні і взаємовигідні угоди", – заявив російський сенатор Костянтин Косачев.

Раніше ми писали, що першу нитку газопроводу вже закінчили наповнювати технологічною кількістю газу і вона готова до експлуатації.

Однак почати роботу навіть повністю готовий газогін не може, оскільки для його сертифікації знадобится щонайменше 4-6 місяців.

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"Сьогодні" разом з експертами розбирались, чому "Північний потік-2" такий важливий для Путіна і яка роль у цій грі відведена Україні.