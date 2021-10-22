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Это шантаж! Россию обвинили в использовании "Северного потока-2" в качестве оружия

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
22 октября, 14:45
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Глава МИД Дмитрий Кулеба обвинил Путина в шантаже Европы "Северным потоком-2"
В Украине отреагировали на заявления России про газ
В Украине отреагировали на заявления России про газ / Фото: Коллаж: Сегодня

Министр иностранных дел Украины Дмитрий назвал заявление президента РФ Владимира Путина о возможном увеличении поставок газа в Европу в случае сертификации газопровода "Северный поток-2" шантажом.

Об этом глава МИД заявил на конференции с министром иностранных дел Молдовы Ником Попеску 22 октября.

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"Это – шантаж, это использования в качестве оружия в международных отношениях. В совместном заявлении США и Германии по поводу "Северного потока-2" указано следующее: если Россия начнет использовать газ как оружие в международных отношениях, Германия начнет принимать меры. Это уже происходит, и мы ожидаем четкую позицию Германии по этому поводу", – сказал чиновник.

По словам Кулебы, Украина не изменила свою позицию относительно сертификации и возможного запуска "Северного потока-2".

Министр напомнил, что НАК "Нафтогаз" и Оператор ГТС Украины хотят принять участие в процессе сертификации трубопровода.

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"Мы ожидаем положительное решение. Безусловно, мы слышали заверения ЕС, что к "Северному потоку-2" будет применен Третий энергетический пакет. Все эти элементы должны подать России четкий сигнал, что российский шантаж газом не просто существуют, а всегда будет получать отпор объединенной Европы", – подчеркнул глава МИД.

Сертификация "Северного потока-2"

Россия объявила о полной готовности газопровода "Северный поток-2" к запуску, однако начать работу без получения всех необходимых разрешений он не может.

Сертифицировать трубопровод должен немецкий регулятор, который рассматривает поданную заявку в течение 4 месяцев.

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Затем у европейских агентств будет два месяца на то, чтобы рассмотреть это решение и прокомментировать его правомерность.

После этого, решение возвращается к регулятору Германии и он выносит окончательный приговор.

Ранее "Сегодня" вместе с экспертами разбирались, зачем данный газопровод Владимиру Путину.

А также узнали, что говорят про "Северный поток-2" в Украине.

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