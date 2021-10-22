Гроші
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
🎬 Болдвін застрелив українку 🚫 Жорсткий карантин - жовтень 2021 Вибори в Харкові Вибори в Харкові 💡 Велике оновлення мереж
СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

Це шантаж! Росію звинуватили у використанні "Північного потоку-2" в якості зброї

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
22 жовтня, 14:45
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Глава МЗС Дмитро Кулеба звинуватив Путіна в шантажі Європи "Північним потоком-2"
В Україні відреагували на заяви Росії про газ
В Україні відреагували на заяви Росії про газ / Фото: Колаж: Сьогодні

Міністр закордонних справ України Дмитро назвав заяву президента РФ Володимира Путіна про можливе збільшення поставок газу у Європу у разі сертифікації газопроводу "Північний потік-2" шантажем.

Про це голова МЗС заявив на конференції з міністром закордонних справ Молдови Ніком Попеску 22 жовтня.

Реклама

"Це – шантаж, це використання газу як зброї у міжнародних відносинах. У спільній заяві США та Німеччини з приводу "Північного потоку-2" зазначено наступне: якщо Росія почне використовувати газ як зброю у міжнародних стосунках, Німеччина почне вживати заходи у відповідь. Це вже відбувається, і ми очікуємо на чітку позицію Німеччини з цього приводу", – сказав посадовець.

За словами Кулеби, Україна не змінила свою позицію щодо сертифікації та можливого запуску "Північного потоку-2".

Міністр нагадав, що НАК "НАфтогаз" та Оператор ГТС України хочуть взяти участь у процесі сертифікації трубопроводу.

Реклама

"Ми очікуємо на позитивне рішення. Безумовно, ми чули запевнення ЄС, що до "Північного потоку-2" буде застосовано третій енергетичний пакет. Всі ці елементи повинні надіслати Росії чіткий сигнал, що російський шантаж газом не просто є неприпустимим, а завжди отримуватиме відсіч об’єднаної Європи", – наголосив голова МЗС.

Сертифікація "Північного потоку-2"

Росія оголосила про повну готовність газопроводу "Північний потік-2" до запуску, однак почати роботу без отримання усіх потрібних дозволів він не може.

Сертифікувати трубопровід має німецький регулятор, який розглядає подану заявку протягом 4 місяців.

Реклама

Потім у європейських агентств буде два місяці на те, щоб розглянути це рішення і прокоментувати його правомірність.

Після цього рішення повертається до регулятору Німеччини і він виносить остаточний вирок.

Раніше "Сьогодні" разом з експертами розбирались, навіщо цей газогін Володимиру Путіну.

А також дізнались, що говорять про "Північний потік-2" в Україні.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама
Фінанс-дайджест
Більше новин
Money-лайфхакер
Тарифи на газ
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Обмінка
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.2

Російський рубль (₽)

0.3676

Євро (€)

30.49

Податками по цифровізації
Що буде з 4G та 5G в Україні
Лови зв'язок!
Цитата дня

Освіта допоможе вижити. Самоосвіта приведе вас до успіху.

Джим Рон, американський бізнес-тренер
Опитування
Вибір українців
ТОП електрокарів
Дізнайся про новий рекорд
Опитування
Порийся в скарбничці
Десять "мінімалок" за 20 копійок!
Яку монету шукати?

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Комуналка
Кому опалення обійдеться дорожче за все?
Хочу знати
Опитування
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
17,60
30,50
30,00
29,00
17,67
31,58
30,35
28,63
18,47
32,29
32,09
30,59
18,79
33,49
31,33
28,97
18,23
35,38
32,56
31,35
18,34
35,50
32,56
31,35
18,97
35,50
32,56
31,35
18,98
35,59
31,60
28,89
18,28
35,97
32,56
33,97
18,97
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти