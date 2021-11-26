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Відключення не буде? Молдова в останній момент заплатила борг "Газпрому"

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
26 листопада, 15:52
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Глава "Молдовгазу" повідомив про погашення боргу за природний газ перед російською компанією "Газпром"
Молдова погасила борг перед "Газпромом"
Молдова погасила борг перед "Газпромом" / Фото: Колаж: Сьогодні

Молдова заплатила свій борг перед "Газпромом" за природний газ у розмірі 75 млн доларів.

Про це заявив голова правління "АО "Молдовагаз" Вадим Чебан.

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"АТ "Молдовагаз" перерахувало ПАТ "Газпром" оплату за природний газ, спожитий у жовтні та першій половині листопада поточного року", – написав Чебан у Facebook.

Ультиматум "Газпрому"

Раніше російський монополіст пригрозив Молдові відключенням газу у разі непогашення величезного боргу за газ. На погашення заборгованості "Газпром" дав 48 годин, і цей термін спливав у середу.

Грошей на рахунок не надійшло, однак у РФ відреагували на прохання уряду Молдови, і дозволили відстрочити платіж ще на 48 годин до п'ятниці 26 листопада. Молдова пообіцяла негайно погасити заборгованість, що й зробила сьогодні вдень.

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Доповнюється..

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Софія Зінов’єва

Редактор розділу "Гроші"

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