Відключення не буде? Молдова в останній момент заплатила борг "Газпрому"

Молдова заплатила свій борг перед "Газпромом" за природний газ у розмірі 75 млн доларів.
Про це заявив голова правління "АО "Молдовагаз" Вадим Чебан.
"АТ "Молдовагаз" перерахувало ПАТ "Газпром" оплату за природний газ, спожитий у жовтні та першій половині листопада поточного року", – написав Чебан у Facebook.
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Ультиматум "Газпрому"
Раніше російський монополіст пригрозив Молдові відключенням газу у разі непогашення величезного боргу за газ. На погашення заборгованості "Газпром" дав 48 годин, і цей термін спливав у середу.
Грошей на рахунок не надійшло, однак у РФ відреагували на прохання уряду Молдови, і дозволили відстрочити платіж ще на 48 годин до п'ятниці 26 листопада. Молдова пообіцяла негайно погасити заборгованість, що й зробила сьогодні вдень.
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