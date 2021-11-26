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Отключения не будет? Молдова в последний момент заплатила долг "Газпрому"

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
26 ноября, 15:52
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Глава "Молдовгаза" сообщил о погашении долга за природный газ перед российской компанией "Газпром"
Молдова погасила долг перед "Газпромом"
Молдова погасила долг перед "Газпромом" / Фото: Коллаж: Сегодня

Молдова заплатила свой долг перед "Газпромом" за газ в размере 75 млн долларов.

Об этом заявил глава правления "АО "Молдовагаз" Вадим Чебан.

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"АО "Молдовагаз" перечислило ПАО "Газпром" оплату за природный газ, потребленный в октябре и первой половине ноября текущего года", – написал Чебан в Facebook.

Теперь "Газпром" не должен отключать страну от газоснабжения, как грозил сделать раньше.

Ультиматум "Газпрома"

Ранее российский монополист пригрозил Молдове отключением газа в случае непогашения огромного долга за газ. На погашение задолженности "Газпром" дал 48 часов, и этот срок истекал в среду.

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Денег на счет не поступило, однако в РФ отреагировали на просьбу правительства Молдовы, и разрешили отсрочить платеж еще на 48 часов, до пятницы 26 ноября. Молдавская сторона пообещала незамедлительно погасить задолженность, что и сделала сегодня днем.

Дополняется...

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София Зиновьева

Редактор раздела "Деньги"

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