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Все же договорились? "Газпром" возобновил поставки газа в Молдову по новой цене

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
1 ноября, 11:38
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Российский "Газпром" подписал новый контракт на поставку газа с Молдовой
Сколько за голубое топливо будет платить Молдова
Сколько за голубое топливо будет платить Молдова / Фото: Коллаж: Сегодня

Российская компания "Газпром" 1 ноября начала поставки газа в Молдову по новому контракту.

Про это сообщает информационное агентство "РБК".

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Отмечается, контракт был подписан между сторонами 29 октября 2021 года и срок его действия – пять лет.

Тысяча кубометров будет стоить около 450 долларов в ноябре, заявил вице-премьер Молдовы Андрей Спину.

Газовый кризис в Молдове

По истечении многолетнего контракта с "Газпромом" Молдова столкнулась с настоящим энергетическим кризисом, так как Россия существенно повысила ценник на газ.

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По данным американского издания Financial Times, Россия предлагала снизить цену на газ в обмен на ослабление Молдовой связей с Евросоюзом.

В частности, Российская Федерация хотела, чтобы новое молдавское правительство, избравшее прозападный вектор развития, отложило согласованные с Брюсселем реформы энергетического рынка, предусматривающие либерализацию газовых рынков и усиление конкуренции.

Поэтому Россию обвинил в шантаже и сам Европейский союз.

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Помочь Молдове попробовала и Украина, 30 октября "Нафтогаз" продал первые 500 тыс. кубометров голубого топлива.

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