Все же договорились? "Газпром" возобновил поставки газа в Молдову по новой цене

Российская компания "Газпром" 1 ноября начала поставки газа в Молдову по новому контракту.
Про это сообщает информационное агентство "РБК".
Отмечается, контракт был подписан между сторонами 29 октября 2021 года и срок его действия – пять лет.
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Тысяча кубометров будет стоить около 450 долларов в ноябре, заявил вице-премьер Молдовы Андрей Спину.
Газовый кризис в Молдове
По истечении многолетнего контракта с "Газпромом" Молдова столкнулась с настоящим энергетическим кризисом, так как Россия существенно повысила ценник на газ.
По данным американского издания Financial Times, Россия предлагала снизить цену на газ в обмен на ослабление Молдовой связей с Евросоюзом.
В частности, Российская Федерация хотела, чтобы новое молдавское правительство, избравшее прозападный вектор развития, отложило согласованные с Брюсселем реформы энергетического рынка, предусматривающие либерализацию газовых рынков и усиление конкуренции.
Поэтому Россию обвинил в шантаже и сам Европейский союз.
Помочь Молдове попробовала и Украина, 30 октября "Нафтогаз" продал первые 500 тыс. кубометров голубого топлива.