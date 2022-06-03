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"Київстар" запустив тариф із "суперсилами" – у чому його особливість

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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3 червня, 14:08
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Розповідаємо, кому буде корисний новий патріотичний тариф "Київстар"
"Київстар" запускає новий тариф
"Київстар" запускає новий тариф / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні, Київстар

Оператор мобільного зв'язку "Київстар" створив новий тариф із цікавою назвою "LoveUA". Він стане доступним вже з понеділка 6 червня для абонентів, які обслуговуються на умовах передоплати.

Про це компанія повідомляє на своєму сайті.

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Новий тариф буде корисний тим, хто потребує багато дзвінків на номери різних мереж України.

Контракт передбачає 1200 хвилин для дзвінків на будь-які фіксовані та мобільні мережі в Україні. Коли вони закінчаться, доступні безлімітні дзвінки на номери "Київстар".

Також у тариф включено 15 ГБ мобільного інтернету, безлімітний доступ до сервісів для відеодзвінків, додатків для освіти, соціальних мереж та популярних месенджерів.

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"Суперсила"

Також до "LoveUA" можна підключити дві так звані "Суперсили". Це додаткові послуги, які підлаштовуються під потреби абонента, наприклад:

  • 100 SMS по Україні;
  • 300 хвилин на будь-які номери по Україні;
  • додаткові 5 ГБ мобільного інтернету;
  • SIM для другого телефону;
  • SIM для планшета;
  • спецпакет "Київстар ТБ";
  • сервіс "Відео на ходу", що дозволяє користуватися популярними відеоресурсами без тарифікації інтернету;
  • 50 додаткових хвилин для дзвінків з України на мобільні та міські номери у 12 країнах;
  • роумінг: безліміт на 10 програм, серед яких онлайн-карти, месенджери та інші сервіси, а також 500 бонусних МБ.

Варто підключення "LoveUA Бізнес" 150 грн на місяць, як і "LoveUA Контракт".

Київстар продовжив безкоштовний роумінг

Це стосується абонентів, які зараз перебувають у деяких країнах Євросоюзу, а саме Польщі, Словаччини, Румунії, Угорщини, Молдові, Німеччини, Італії, Литві, Франції, Болгарії, Іспанії, Естонії, Латвії, Австрії, Нідерландах, Чехії.

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За даними "Київстар", зараз за кордоном перебуває понад 2 млн. абонентів.

"Сегодня" раніше писали, які популярні послуги "Київстар" закриває назавжди та розповідали, для кого компанія запускає безкоштовну послугу.

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