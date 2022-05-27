Київстар назавжди закриває три популярні послуги — до чого готуватися українцям з 1 червня

Три пакети послуг, що були доволі популярними серед абонентів оператора, більше не будуть доступними

Зміни вступлять в силу з 1 червня / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

З 1 червня 2022 року для абонентів Київстару стануть недоступними три акційні пакети послуг, які були до цього досить популярними. Мова йде про "4G 10000 МБ", "Бонусні 1000" та "Бонусні 3000 МБ".

Про це інформує пресслужба мобільного оператора.

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До слова, про припинення надання послуг мобільний оператор повідомить клієнтів через SMS-повідомлення.

Попри це українці мають можливість підключити додаткові пакети мегабайтів мобільного інтернету, якщо їх основний пакет закінчився. Мобільний оператор надає кілька пропозицій.

Поряд з цим Київстар анонсував новий воєнний тарифний план "LOVE UA", який почне діяти з 2 червня для бізнес- та контрактних клієнтів. Про всі деталі нового тарифу оператор повідомить в день запуску.

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Kyivstar дозволив безкоштовно телефонувати на деякі номери

Раніше ми розповідали, що клієнти Kyivstar можуть вибрати один номер і телефонувати на нього без поповнення рахунку й без хвилин у тарифі.

Тобто, якщо на рахунку не буде коштів чи плату за тариф не знімуть з будь-яких причин, зателефонувати на один обраний номер все одно можна. І за це додатково не знімуть гроші.

Підключити послугу можна кількома способами:

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зробити це у "Мій Київстар";

надіслати запит із обраним номером;

зателефонувати на спеціальний номер.

Щоб змінити обраний номер, потрібно відключити послугу, а потім знову підключити, тільки вже з новим номером. Змінювати його можна раз на місяць.

"Послуга діє по всій Україні, за винятком тимчасово окупованих територій. А за кордоном діятимуть умови роумінгу", – додали в компанії.

Раніше ми розповідали, що Kyivstar протягом двох місяців – квітня і травня – нараховуватиме безкоштовні бонуси абонентам від 60 років та людям з інвалідністю.

А також ми писали, які послуги від європейських мобільних операторів для українських переселенців безкоштовні.