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Київстар відключає популярну послугу – про що доведеться забути українцям

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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26 квітня, 09:44
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Розповідаємо, якою послугою ніколи більше не зможуть скористатися абоненти Київстар
Київстар змінює умови обслуговування – яка функція пропаде
Київстар змінює умови обслуговування – яка функція пропаде / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Мобільний оператор Київстар заявив про відключення однієї зі своїх послуг із 1 травня 2022 року.

Про це компанія повідомляє на своєму сайті.

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Неактуальною під час війни вважають послугу "Юрист-онлайн", яка мала непоганий попит у мирний час.

Функція вже з 1 березня стала безкоштовною для користувачів, а з травня повністю припинить існування.

Безкоштовні послуги Київстар

Під час війни Росії проти України великі мобільні оператори вирішили полегшити життя українцям та запровадити деякі безкоштовні послуги.

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Винятком не став і Київстар, оператор запровадив безкоштовний доступ до Київстар ТБ всім абонентів всіх телеком операторів.

Для бізнесу та організацій став безкоштовним сервіс Star.Docs, докладніше про нього можна дізнатись у нашому матеріалі.

Окремо оператор дав 300 хвилин безкоштовно для дзвінків на номери інших операторів України медикам, які перебувають у гарячих точках, також вони протягом місяця з моменту початку дії послуги можуть безкоштовно користуватися безлімітним інтернетом.

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Окрім цього, Київстар зарахував додаткові пакети послуг безкоштовно всім абонентам старше 60 років, людям з інвалідністю, що користуються тарифами "Дзвінки для батьків" та "Інтернет для батьків".

"Сьогодні" також писали про безкоштовні послуги інших операторів і розповідали, що таке національний роумінг.

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