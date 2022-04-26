Київстар відключає популярну послугу – про що доведеться забути українцям

Мобільний оператор Київстар заявив про відключення однієї зі своїх послуг із 1 травня 2022 року.
Про це компанія повідомляє на своєму сайті.
Неактуальною під час війни вважають послугу "Юрист-онлайн", яка мала непоганий попит у мирний час.
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Функція вже з 1 березня стала безкоштовною для користувачів, а з травня повністю припинить існування.
Безкоштовні послуги Київстар
Під час війни Росії проти України великі мобільні оператори вирішили полегшити життя українцям та запровадити деякі безкоштовні послуги.
Винятком не став і Київстар, оператор запровадив безкоштовний доступ до Київстар ТБ всім абонентів всіх телеком операторів.
Для бізнесу та організацій став безкоштовним сервіс Star.Docs, докладніше про нього можна дізнатись у нашому матеріалі.
Окремо оператор дав 300 хвилин безкоштовно для дзвінків на номери інших операторів України медикам, які перебувають у гарячих точках, також вони протягом місяця з моменту початку дії послуги можуть безкоштовно користуватися безлімітним інтернетом.
Окрім цього, Київстар зарахував додаткові пакети послуг безкоштовно всім абонентам старше 60 років, людям з інвалідністю, що користуються тарифами "Дзвінки для батьків" та "Інтернет для батьків".
"Сьогодні" також писали про безкоштовні послуги інших операторів і розповідали, що таке національний роумінг.