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Київстар продовжив безкоштовний роумінг у ЄС

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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31 травня, 16:24
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Рассказываем, какую популярную услугу продлил мобильный оператор Киевстар
Київстар продовжує популярну послугу для українців за кордоном
Київстар продовжує популярну послугу для українців за кордоном / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Мобільний оператор Київстар продовжив для абонентів послугу безкоштовного роумінгу у деяких країнах Європейського Союзу. Це означає, що українці в ЄС зможуть користуватися послугами у роумінгу за своїм домашнім тарифом без плати за роумінг.

Про це повідомляє пресс-служба оператора.

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Для цього абонентам Київстару потрібно лише сплатити вартість свого тарифу. Зазначається, що роумінг скасовано 16 країнах Європи:

  • Польща;
  • Словаччина;
  • Румунія;
  • Угорщина;
  • Молдова;
  • Німеччина;
  • Італія;
  • Литва;
  • Франція;
  • Болгарія;
  • Іспанія;
  • Естонія;
  • Латвія;
  • Австрія;
  • Нідерланди;
  • Чехія.

За даними компанії, в даний час за кордоном перебуває більше 2 млн. абонентів.

Що ще важливо знати українцям?

З 1 червня 2022 року абоненти Київстар більше не зможуть користуватись трьома акційними пакетами послуг. Йдеться про "4G 10 000 МБ", "Бонусних 1000" та "Бонусних 3000 МБ".

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Поряд із цим, Київстар вирішив запустити новий військовий тарифний план "LOVE UA". Він почне працювати з 2 червня, його зможуть підключити бізнес- та контрактні клієнти. Деталі про новий тариф оператор пообіцяв повідомити у день запуску.

Раніше ми розповідали, що клієнти Київстар мають можливість вибрати один номер та дзвонити по телефону без поповнення рахунку та без хвилин у тарифі. Також ми писали також ми писали, які послуги від європейських мобільних операторів для українських переселенців безкоштовні

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