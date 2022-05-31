Київстар продовжив безкоштовний роумінг у ЄС

Рассказываем, какую популярную услугу продлил мобильный оператор Киевстар

Київстар продовжує популярну послугу для українців за кордоном / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Мобільний оператор Київстар продовжив для абонентів послугу безкоштовного роумінгу у деяких країнах Європейського Союзу. Це означає, що українці в ЄС зможуть користуватися послугами у роумінгу за своїм домашнім тарифом без плати за роумінг.

Про це повідомляє пресс-служба оператора.

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Для цього абонентам Київстару потрібно лише сплатити вартість свого тарифу. Зазначається, що роумінг скасовано 16 країнах Європи:

Польща;

Словаччина;

Румунія;

Угорщина;

Молдова;

Німеччина;

Італія;

Литва;

Франція;

Болгарія;

Іспанія;

Естонія;

Латвія;

Австрія;

Нідерланди;

Чехія.

За даними компанії, в даний час за кордоном перебуває більше 2 млн. абонентів.

Що ще важливо знати українцям?

З 1 червня 2022 року абоненти Київстар більше не зможуть користуватись трьома акційними пакетами послуг. Йдеться про "4G 10 000 МБ", "Бонусних 1000" та "Бонусних 3000 МБ".

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Поряд із цим, Київстар вирішив запустити новий військовий тарифний план "LOVE UA". Він почне працювати з 2 червня, його зможуть підключити бізнес- та контрактні клієнти. Деталі про новий тариф оператор пообіцяв повідомити у день запуску.

Раніше ми розповідали, що клієнти Київстар мають можливість вибрати один номер та дзвонити по телефону без поповнення рахунку та без хвилин у тарифі. Також ми писали також ми писали, які послуги від європейських мобільних операторів для українських переселенців безкоштовні