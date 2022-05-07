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Київстар запустив нову безкоштовну послугу — хто зможе нею скористатися

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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7 травня, 14:12
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З 6 травня специфіка обслуговування абонентів Київстару дещо змінилася
Зміни стосуються не всіх українців
Зміни стосуються не всіх українців / Фото: Колаж: Сьогодні

Для абонентів мобільного оператора, які знаходяться в містах та селах з активними бойовими діями або ж у тимчасово окупованих пунктах, з 6 травня щодня нараховуватимуться безлімітні дзвінки в мережі на розмови з близькими.

Про це повідомляє пресслужба мобільного оператора.

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Усі інші абоненти передплати вже з 11 травня перейдуть на стандартні умови тарифних планів, без додаткових бонусів.

Скористатися послугою може кожен

Послугою "Ми разом" можуть скористатися всі клієнти передплаченого зв’язку, незалежно від регіону України. Для цього варто вибрати один номер в мережі, на який вони завжди можуть телефонувати безкоштовно.

Підключити послугу можна кількома способами:

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  • зробити це у "Мій Київстар";
  • надіслати запит із обраним номером;
  • зателефонувати на спеціальний номер.

Щоб змінити обраний номер, потрібно відключити послугу, а потім знову підключити, тільки вже з новим номером. Змінювати його можна раз на місяць.

Також ми писали про те, яку послугу Vodafone зробив безкоштовною для українців, яких примусово вивезли до Росії чи Білорусі, та про безкоштовні послуги від європейських мобільних операторів для українських переселенців.

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