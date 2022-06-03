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"Киевстар" запустил тариф с "суперсилами" – в чем его особенность

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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3 июня, 14:08
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Рассказываем, кому будет полезен новый, патриотический тариф "Киевстар"
"Киевстар" запускает новый тариф
"Киевстар" запускает новый тариф / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня, Киевстар

Оператор мобильной связи "Киевстар" создал новый тариф с интересным названием "LoveUA". Он станет доступным уже с понедельника 6 июня для абонентов, которые обслуживаются на условиях предоплаты.

Об этом компания сообщает на своем сайте.

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Новый тариф будет полезен тем, кому нужно много звонков на номера разных сетей Украины.

Контракт предусматривает 1200 минут для звонков на любые фиксированные и мобильные сети в Украине. Когда они закончатся, станут доступны безлимитные звонки на номера "Киевстар".

Также в тариф включено 15 ГБ мобильного интернета, безлимитный доступ к сервисам для видеозвонков, приложениям для образования, социальным сетям и популярным мессенджерам.

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"Суперсила"

Также к "LoveUA" можно подключить две так называемые "Суперсилы". Это дополнительные сервисы, которые подстраиваются под потребности абонента, например:

  • 100 SMS по Украине;
  • 300 минут на любые номера по Украине;
  • дополнительные 5 ГБ мобильного интернета;
  • SIM для второго телефона;
  • SIM для планшета;
  • спецпакет "Киевстар ТВ";
  • сервис "Видео на ходу", позволяющий пользоваться популярными видеоресурсами без тарификации интернета;
  • 50 дополнительных минут для звонков из Украины на мобильные и городские номера в 12 странах;
  • роуминг: безлимит на 10 приложений, среди которых онлайн-карты, мессенджеры и другие сервисы, а также 500 бонусных МБ.

Стоит подключение "LoveUA Бизнес" 150 грн в месяц, также как и "LoveUA Контракт".

Киевстар продлил бесплатный роуминг

Это касается абонентов, которые сейчас находятся в некоторых странах Евросоюза, а именно Польше, Словакии, Румынии, Венгрии, Молдове, Германии, Италии, Литве, Франции, Болгарии, Испании, Эстонии, Латвии, Австрии, Нидерландах, Чехии.

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По данным "Киевстар", сейчас за границей находится более 2 млн абонентов.

"Сегодня" ранее писали, какие популярные услуги "Киевстар" закрывает навсегда и рассказывали, для кого компания запускает бесплатную услугу.

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