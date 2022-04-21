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Як продовжити виплату допомоги переселенцям через "Дію" – інструкція

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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21 квітня, 17:59
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Розповідаємо, як українцям продовжити отримання допомоги ВПО від держави
Як продовжити виплати через "Дію"
Як продовжити виплати через "Дію" / Фото: уніан, Укрзалызниця, Колаж: Сьогодні

Внутрішні переселенці в Україні зможуть продовжити свій статус ВПО ще на шість місяців онлайн.

Інформація про це з'явилася на порталі держпослуг "Дія".

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Заповнити нову заяву необхідно не раніше ніж за 15 днів до закінчення поточного терміну, а грошову допомогу від держави буде призначено з наступної дати після дати закінчення поточної.

Якщо будуть виявлені зміни, які можуть вплинути на призначення цієї допомоги, вам доведеться звернутися до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення через сільську чи міську раду чи ЦНАП за місцем проживання.

Якщо все нормально, подати заяву на продовження статусу переселенця можна через "Дію" або особисто звернутися до ЦНАПу.

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Як продовжити статус ВПО через "Дію"?

Вам необхідно авторизуватися на сайті та зайти в меню "Послуги". Там виберіть "Заява на продовження фінансової допомоги ВПО".

Якщо у вас не було статусу переселенця раніше і ви не отримували допомоги, послуга буде недоступна.

Також перевірте коректність даних у профілі користувача і за необхідності доповніть їх або видозмініть.

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Ознайомтеся зі сформованою заявою, створіть електронний підпис та надішліть заяву на розгляд.

Відповідний орган розгляне вашу заяву протягом 10 днів та ухвалить рішення про призначення грошової допомоги або відмову.

Повідомлення з рішенням ви отримаєте у кабінеті "Дії" та електронною поштою.

Як зареєструватися вперше?

З 20 квітня вимушені переселенці можуть оформити виплати у розмірі 2000 грн. (3000 грн. для дітей та осіб з інвалідністю) через додаток "Дія".

Для цього оновіть програму та зайдіть у "Послуги" й у списку виберіть "Отримати статус ВПО".

Підтвердіть свою геолокацію та натисніть "Далі". Якщо ви не маєте дітей, натисніть "Зареєструватися без дітей" а якщо є – підтягнеться свідоцтво про народження.

Останній крок – вибрати картку, на яку прийдуть гроші, та надіслати запит.

"Сьогодні" також писали, що у "Дії" можна подати заявку на компенсацію зруйнованого майна, і розповідали, для кого розширили програму допомоги переселенцям.

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