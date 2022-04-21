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Как продлить выплату помощи переселенцам через "Дію" – инструкция

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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21 апреля, 17:59
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Рассказываем, как украинцам продлить получение помощи ВПЛ от государства
Как продлить выплаты через "Дію"
Как продлить выплаты через "Дію" / Фото: УНИАН, Укрзализныця, Коллаж: Сегодня

Внутренние переселенцы в Украине смогут продлить свой статус ВПЛ еще на шесть месяцев онлайн.

Информация об этом появилась на портале госуслуг "Дія".

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Заполнить новое заявление необходимо не ранее чем за 15 дней до истечения текущего срока, а денежная помощь от государства будет назначена со следующей даты после даты окончания текущей.

Если будут обнаружены изменения, которые могут повлиять на назначение этой помощи, вам придется обратиться в структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения через сельский или городской совет или ЦНАП по месту жительства.

Если все нормально, то подать заявление на продление статуса переселенца можно через "Дію" или лично обратиться в ЦНАП.

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Как продлить статус ВПЛ через "Дію"?

Вам необходимо авторизоваться на сайте и зайти в меню "Услуги". Там выберите "Заявление на продление денежной помощи ВПЛ".

Если у вас не было статуса переселенца раньше и вы не получали помощь, то услуга будет недоступна.

Также проверьте корректность данных в пользовательском профиле и при надобности дополните их или видоизмените.

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Ознакомьтесь со сформированным заявлением, создайте электронную подпись и отправьте заявление на рассмотрение.

Соответствующий орган рассмотрит ваше заявление в течение 10 дней и примет решение о назначении денежной помощи или отказе.

Уведомление с решением вы получите в кабинете "Дії" и по электронной почте.

Как зарегистрироваться в первый раз?

С 20 апреля вынужденные переселенцы могут оформить выплаты в размере 2000 грн (3000 грн для детей и лиц с инвалидностью) через приложение "Дія".

Для этого обновите приложение и зайдите в "Услуги" и в списке выберите "Получить статус ВПЛ".

Подтвердите свою геолокацию и нажмите "Далее". Если у вас нет детей, нажмите "Зарегистрироваться без детей", а если есть – подтянется свидетельство о рождении.

Последний шаг – выбрать карту, на которую придут деньги, и отправить запрос.

"Сегодня" также писали, что в "Дії" можно подать заявку на компенсацию разрушенного имущества, и рассказывали, для кого расширили программу помощи переселенцам.

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