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Появился еще один способ подать заявление о поврежденном имуществе в "Дії"

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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19 апреля, 13:00
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Рассказываем, как еще владельцы поврежденного или разрушенного в результате боевых действий жилья могут подать заявление на компенсацию
Подать заявку на компенсацию за поврежденное имущество можно теперь на портале "Дія"
Подать заявку на компенсацию за поврежденное имущество можно теперь на портале "Дія" / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

"Дія" постепенно возвращает некоторые услуги, закрытые из-за введения военного положения. Также появляются новые функции, в частности по подаче заявок на компенсацию поврежденного или разрушенного в результате боевых действий жилья.

Теперь такое заявление можно подать не только в приложении, но и на портале "Дія". Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры.

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Как подать заявление на портале

Раньше "Сегодня" писали, что подать заявку может любой украинец, если у него поврежден или разрушен:

  • частный дом (усадебный, дачный или садовый);
  • квартира;
  • другое жилое помещение (на которое зарегистрировано отдельное право собственности, а не в составе дома).

Теперь подать заявку через портал можно таким способом:

  • авторизироваться на портале "Дія";
  • заполнить форму;
  • проверить информацию и отправить сообщение.

Далее нужно просто ждать информацию о начале процедуры оценки и компенсации, которые будут определены правительством.

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Услугой могут воспользоваться и работники Центров предоставления административных услуг и нотариусы. Они помогут подать заявления украинцам, которые не могут сделать это самостоятельно.

"Обратите внимание! Если вы уже подали заявление о поврежденном имуществе в приложении "Дія", на портале вторично это делать уже не нужно", – отметили в пресс-службе.

Как подать заявку в приложении

Чтобы подать заявку в мобильном приложении "Дія", нужно:

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  • зайти в "Дію" и нажать "Послуги", а затем "Пошкоджене майно";
  • заполнить форму, указав всю необходимую информацию.

Мы раньше рассказывали, что "Дія" вернула возможность внести изменения или закрыть ФЛП.

Читайте и о том, что злоумышленники продолжают сочинять все новые способы, чтобы выманить персональные данные и деньги со счетов украинцев, и как защититься от угрозы.

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Ответом на попытку рублевой оккупации Херсонской и Запорожской областей должен быть полный охват санкциями российской банковской и финансовой систем. Потому что они – это часть оккупационной машины.

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