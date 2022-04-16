"Дія" снова обновилась – чем теперь могут пользоваться украинцы

Государственные реестры в Украине с началом полномасштабного вторжения Российской Федерации отключили. Это было сделано для безопасности граждан. Некоторые из них начинают возобновлять работу, поэтому "Дія" также открывает доступ к закрытым ранее возможностям.
Об этом сообщили в пресс-службе "Дії".
Что теперь доступно
Единый госреестр транспортных средств МВД возобновил работу. Поэтому "Дія" снова открыла доступ к цифровым документам, в частности, водительскому удостоверению и техпаспорту.
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Чтобы документы отображались в приложении, делать ничего не нужно. Они автоматически подтянутся в "Дію" после авторизации.
"Напомним, что и водительские удостоверения, и техпаспорт в "Дії" имеют такую же юридическую силу, как и пластиковые аналоги. Например, полиция не имеет права просить у вас оригинал документа, если вы имеете цифровой в приложении", – говорится в сообщении прессслужбы.
Как в "Дії" подать заявку на компенсацию за поврежденное имущество
Ранее "Сегодня" писали, что подать заявку может любой украинец через приложение, если у него поврежден или разрушен:
- частный дом (усадебный, дачный или садовый);
- квартира;
- другое жилое помещение (на которое зарегистрировано отдельное право собственности, а не в составе дома).
А чтобы подать заявку, нужно:
- зайти в "Дію", нажать "Послуги", а затем "Пошкоджене майно";
- заполнить форму, указав всю необходимую информацию.
Мы также рассказывали, что "Дія" вернула возможность внести изменения или закрыть ФЛП .
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