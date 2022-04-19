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З'явився ще один спосіб подати заяву про пошкоджене майно у "Дії"

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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19 квітня, 13:00
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Розповідаємо, як іще власники пошкодженого чи зруйнованого внаслідок бойових дій житла можуть подати заяву на компенсацію
Подати заявку на компенсацію за пошкоджене майно можна тепер на порталі "Дія"
Подати заявку на компенсацію за пошкоджене майно можна тепер на порталі "Дія" / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

"Дія" поступово повертає деякі послуги, що були закриті через введення воєнного стану. Також з'являються нові функції, зокрема щодо подачі заявок на компенсацію пошкодженого чи зруйнованого внаслідок бойових дій житла.

Тепер таку заяву можна подати не лише в застосунку, а і на порталі "Дія". Про це повідомили у пресслужбі Мінцифри.

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Як подати заяву на порталі

Раніше "Сьогодні" писали, що подати заявку може будь-який українець через застосунок, якщо у нього пошкоджено чи зруйновано:

  • приватний будинок (садибний, дачний чи садовий);
  • квартира;
  • інше житлове приміщення (на яке зареєстровано окреме право власності, а не в складі будинку).

Тепер подати заявку через портал можна таким способом:

  • авторизуватися на порталі "Дія";
  • заповнити форму;
  • перевірити інформацію та відправити повідомлення.

Далі потрібно просто чекати на інформацію щодо початку процедури оцінки та компенсації, які будуть визначені урядом.

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Послугою можуть скористатися і працівники Центрів надання адміністративних послуг та нотаріуси. Вони допоможуть подати заяви українцям, які не можуть це зробити самостійно.

"Зверніть увагу! Якщо ви вже подали заяву про пошкоджене майно в застосунку "Дія", на порталі вдруге це робити вже не потрібно", – наголосили у пресслужбі.

Як подати заявку у застосунку

Щоб подати заявку у мобільному застосунку "Дія", треба:

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  • зайти у "Дію" та натиснути "Послуги", а далі "Пошкоджене майно";
  • заповнити форму, вказавши всю потрібну інформацію.

Ми раніше розповідали, що "Дія" повернула можливість внести зміни або закрити ФОП.

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