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Виплату 2000 грн можна буде оформити через "Дію" – названо дату

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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18 квітня, 09:43
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Розповідаємо, коли вимушені внутрішні переселенці зможуть подати заявки на отримання допомоги онлайн
Коли переселенці зможуть реєструватися через "Дію"
Коли переселенці зможуть реєструватися через "Дію" / Фото: Getty Images, t.me/V_Zelenskiy_official, Колаж: Сьогодні

Вимушені переселенці в Україні зможуть оформити виплати в розмірі 2000 грн (3000 грн для дітей та осіб з інвалідністю) через застосунок "Дія" вже з 20 квітня.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

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"Кожен переселенець може отримати грошову допомогу на проживання. Щомісячно це 2 тисячі гривень на дорослого та 3 тисячі гривень на дитину. Оформити можна в найближчому ЦНАПі, органах соцзахисту, а вже від середи – в "Дії"", – наголосив очільник держави.

Крім цього, Зеленський розповів, що для евакуйованих з небезпечних регіонів громадян будуть розгорнуті пункти соціальної допомоги одразу на залізничних вокзалах.

Виплати переселенцям

Українці, які були вимушені залишити свої домівки через війну та переміститися у безпечні регіони країни, можуть отримати 2000 грн щомісячної допомоги (3000 грн для дітей та осіб з інвалідністю) від держави.

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Для цього необхідно зареєструватися як ВПО, якщо ви не хочете чекати такої можливості в "Дії", можете особисто відвідати місцевий ЦНАП, де вас поставлять на облік та приймуть заяву.

У заяві необхідно буде вказати номер банківського рахунку (IBAN), на який ви хочете отримати кошти.

Зауважте, що для того щоб отримати виплати за березень та квітень, необхідно встигнути подати заявку до 30 числа.

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"Сьогодні" також писали, хто з переселенців має право на виплату цілих 33 тис. грн, і розповідали, як отримати допомогу на карту Ощадбанку.

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Відповіддю на спробу рубльової окупації Херсонської та Запорізької областей має бути повне охоплення санкціями російської банківської та фінансової системи. Бо вони – це частина окупаційної машини.

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