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Кабмін змінив порядок розрахунку середньої заробітної плати. Як саме

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
1 вересня, 17:39
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Уряд пішов на поступки великому і середньому бізнесу
Кабінет міністрів затвердив нову форму розрахунку зарплати / Колаж "Сегодня"
Кабінет міністрів затвердив нову форму розрахунку зарплати / Колаж "Сегодня"

На засіданні 1 вересня 2021 року Кабінет міністрів змінив порядок розрахунку середньої заробітної плати.

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Про це стало відомо з трансляції засідання уряду.

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Як наголошується в пояснювальній записці до проєкту, зараз передбачено механізм обліку премій та інших виплат, які виплачуються за два місяці або більш тривалий період, під час обчислення середньої заробітної плати.

Що змінилося

Представники середнього і великого бізнесу, які мають велику кількість найманих працівників, постійно зверталися до уряду з пропозиціями спростити процедуру нарахування. В результаті уряд сьогодні вирішив, що суми нарахованої заробітної плати, крім премій та інших заохочувальних виплат, враховуються в тому місяці, за який вони нараховані, і в розмірах, в яких вони нараховані, без виключення сум відрахування на податки.

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Згідно із затвердженим документом, премії за підсумками роботи за певний період враховуються в заробіток періоду, який відповідає кількості місяців, за які вони нараховані, починаючи з місяця, в якому вони нараховані.

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