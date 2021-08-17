Гроші
Меню
google news Читайте нас в Google News Змінити мову на: RU logo
⚡ Загибель мера Кривого Рогу ⚽ Новий тренер збірної 📽 Одеський кінофест 🇺🇦 День Незалежності України - 2021
СЬОГОДНІ Новини економіки Фінанси

Е-гривню випробують на зарплатах чиновників

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська редактор розділу Гроші
17 серпня, 16:41
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У Міністерстві цифрової інформації придумали, як протестувати електронну гривню
У Мінцифри придумали, як тестувати е-гривню
У Мінцифри придумали, як тестувати е-гривню / Фото: Сьогодні

Цифрову версію української валюти – е-гривню – можуть використовувати для виплати зарплат співробітникам Міністерства цифровий трансформації. Це допоможе протестувати електронну гривню, перш ніж впроваджувати її для соціальних виплат.

Реклама

Такий експеримент анонсував міністр цифровий трансформації Михайло Федоров в інтерв'ю ТСН.

"Як один з перших пілотів у нас є на столі питання про виплату заробітної плати співробітникам Міністерства цифровий трансформації в електронній гривні. Українці займають перше місце в світі по адаптивності до віртуальних активів. Відкритість технологій може бути одним з наших переваг в світі. Це також приваблює додаткові інвестиції ", – сказав міністр.

За його словами, не варто починати впровадження е-гривні з соціальних виплат.

Що таке е-гривня?

Е-гривня – це електронна форма національної валюти. Вона може використовувати технологію блокчейна , Але це не робить її криптовалюта.

Такий тип електронної валюти дає можливість знизити вартість безготівкових операцій за рахунок відмови від еквайрингової комісії при здійсненні платежу.

Реклама

Е-гривня може стати альтернативою існуючим засобам і інструментам роздрібних платежів – готівковим, платіжними дорученнями, платіжними картками та електронних грошей.

У Національного банку України вже є проєкт такої валюти – це е-гривня, її вже тестували в 2016-18 роках. нещодавно Нацбанк вирішив зосередитися на трьох варіантах використання е-гривні:

  • е-гривня для роздрібних безготівкових платежів з можливістю здійснення цільових соціальних виплат;
  • е-гривня для використання в сфері, пов'язаній з обігом віртуальних активів (наприклад, обміну, забезпечення випуску та інших операцій з віртуальними активами);
  • е-гривня для транскордонних платежів.

Нагадаємо, нещодавно глава МВФ Кристаліна Георгієва заявила, що цифрові валюти центробанків стануть по-справжньому безпечним платіжним засобом майбутнього.

Крім того, в Мінцифри пропонували здійснювати контроль за субсидіями за допомогою е-гривні.

Про що ще говорять в Україні та світі 17 серпня, дізнавайтеся з випуску новин "Сьогодні":

Реклама

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Segodnya.ua в telegram-канале Пiдпишись на RSS-канал
Всі новини
Гроші
Більше новин
Green Energy
Більше новин
Головне про Гроші
Тарифи на газ
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Більше новин
Пряма трансляція
Курс валют
Курс долара сьогодні
Дізнатися
Опитування
Крипта
Що нового з біткоїном
Читати
Опитування
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Наші соцмережі

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти