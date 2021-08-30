Гроші
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
🔔 Скільки коштує 1 вересня 🏅 Медальний залік Паралімпіади 🇺🇦 30 кРоків Незалежності: унікальні досягнення ⚒ Підземний світ людей і технологій
СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

Вчителям виділять мільярд на ноутбуки і майже 100 млрд на зарплати – Мінфін

Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор розділу Гроші
30 серпня, 19:38
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Якщо якісь гроші залишаться, місцеві чиновники зможуть їх витратити на поліпшення матеріально-технічної бази шкіл
У державному бюджеті враховано понад 100 млрд гривень на школи. Колаж: "Сьогодні"
У державному бюджеті враховано понад 100 млрд гривень на школи. Колаж: "Сьогодні"

У цьому році для забезпечення належного освітнього процесу і початку навчального року в закладах загальної середньої освіти в державному бюджеті враховано понад 100 млрд гривень.

Реклама

Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

Так, в державному бюджеті на 2021 передбачено:

  • 99,6 млрд гривень на виплату заробітної плати вчителям. Це приблизно 480 тис. ставок вчителів ;
  • 1,0 млрд гривень на закупівлю ноутбуків для проведення вчителями дистанційних занять. За ці гроші куплять 60 тис. ноутбуків ;
  • 1,0 млрд гривень на закупівлю сучасних меблів і засобів навчання для Нової української школи. Ці ресурси засновники навчальних закладів можуть направити на придбання обладнання для 85,7 тис. класів початкової школи і 258 класів установ загальної середньої освіти ;
  • 0,4 млрд гривень на підвищення кваліфікації близько 23 тис. вчителів ;
  • 1,0 млрд гривень на формування нового освітнього простору, безпечного і інклюзивної (безбар'єрного) освітнього середовища в закладах загальної середньої освіти, реконструкцію та капітальний ремонт будівель в рамках програми "Чи здатна школа для кращих результатів";
  • 0,5 млрд гривень для надання якісної освіти дітям з особливими освітніми потребами .

За ці ресурси буде оновлено понад півтисячі шкіл . На сьогодні в місцевих бюджетах на умовах співфінансування вищезгаданих програм передбачено ще понад 260 млн гривень. Залишки коштів зазначених субвенцій можуть використовуватися органами місцевого самоврядування на покращення матеріально-технічної бази закладів освіти.

Ці кошти будуть спрямовані на надання освіти для більше 30 тис. дітей .

Що кажуть у ВООЗ про роботу шкіл під час пандемії

Реклама

Школи повинні бути відкриті, А вчителі вакциновані – таку заяву зробила Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) про роботу шкіл під час пандемії.

"Пандемія викликала найбільш катастрофічні руйнування на освіту в історії. Життєво важливо, щоб навчання в класі тривав увесь час", – сказав Ганс Клюге, глава ВООЗ Європейського регіону.

Клюге сказав, що, хоч і пандемія триває, безпечне навчання дітей в умовах фізичної школи має першорядне значення для їх освіти, психічного здоров'я та соціальних навичок. Це повинно стати першочерговим завданням для уряду.

Раніше ми також писали:

Більше новин дивіться в повному випуску "Сьогодні":

Реклама

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Всі новини
Гроші
Показати ще
Green Energy
Більше новин
Головне про Гроші
Тарифи на газ
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція
Курс валют
Курс долара сьогодні
Дізнатися
Опитування
Генератор гордості
Кайфони від того, що ти - українець!
Крипта
Що нового з біткоїном
Читати
Опитування
Опитування
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти