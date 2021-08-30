Вчителям виділять мільярд на ноутбуки і майже 100 млрд на зарплати – Мінфін

Якщо якісь гроші залишаться, місцеві чиновники зможуть їх витратити на поліпшення матеріально-технічної бази шкіл

У державному бюджеті враховано понад 100 млрд гривень на школи. Колаж: "Сьогодні"

У цьому році для забезпечення належного освітнього процесу і початку навчального року в закладах загальної середньої освіти в державному бюджеті враховано понад 100 млрд гривень.

Реклама

Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

Так, в державному бюджеті на 2021 передбачено:

99,6 млрд гривень на виплату заробітної плати вчителям. Це приблизно 480 тис. ставок вчителів ;

гривень на виплату заробітної плати вчителям. Це приблизно ; 1,0 млрд гривень на закупівлю ноутбуків для проведення вчителями дистанційних занять. За ці гроші куплять 60 тис. ноутбуків ;

гривень на закупівлю ноутбуків для проведення вчителями дистанційних занять. За ці гроші куплять ; 1,0 млрд гривень на закупівлю сучасних меблів і засобів навчання для Нової української школи. Ці ресурси засновники навчальних закладів можуть направити на придбання обладнання для 85,7 тис. класів початкової школи і 258 класів установ загальної середньої освіти ;

гривень на закупівлю сучасних меблів і засобів навчання для Нової української школи. Ці ресурси засновники навчальних закладів можуть направити на початкової школи і ; 0,4 млрд гривень на підвищення кваліфікації близько 23 тис. вчителів ;

гривень на підвищення кваліфікації близько ; 1,0 млрд гривень на формування нового освітнього простору, безпечного і інклюзивної (безбар'єрного) освітнього середовища в закладах загальної середньої освіти, реконструкцію та капітальний ремонт будівель в рамках програми "Чи здатна школа для кращих результатів";

гривень на формування нового освітнього простору, безпечного і інклюзивної (безбар'єрного) освітнього середовища в закладах загальної середньої освіти, будівель в рамках програми "Чи здатна школа для кращих результатів"; 0,5 млрд гривень для надання якісної освіти дітям з особливими освітніми потребами .

За ці ресурси буде оновлено понад півтисячі шкіл . На сьогодні в місцевих бюджетах на умовах співфінансування вищезгаданих програм передбачено ще понад 260 млн гривень. Залишки коштів зазначених субвенцій можуть використовуватися органами місцевого самоврядування на покращення матеріально-технічної бази закладів освіти.

Ці кошти будуть спрямовані на надання освіти для більше 30 тис. дітей .

Що кажуть у ВООЗ про роботу шкіл під час пандемії

Реклама

Школи повинні бути відкриті, А вчителі вакциновані – таку заяву зробила Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) про роботу шкіл під час пандемії.

"Пандемія викликала найбільш катастрофічні руйнування на освіту в історії. Життєво важливо, щоб навчання в класі тривав увесь час", – сказав Ганс Клюге, глава ВООЗ Європейського регіону.

Клюге сказав, що, хоч і пандемія триває, безпечне навчання дітей в умовах фізичної школи має першорядне значення для їх освіти, психічного здоров'я та соціальних навичок. Це повинно стати першочерговим завданням для уряду.

Раніше ми також писали:

Більше новин дивіться в повному випуску "Сьогодні":