Гроші
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
🇺🇸 Зеленський в США 🔔 Скільки коштує 1 вересня 🏅 Медальний залік Паралімпіади 💥 Загострення на Донбасі
СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

В Україні збільшать стипендії: які виплати чекають студентів

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Редактор розділу Гроші
1 вересня, 17:00
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль нагадав, що останнє підвищення розмірів академічних стипендій було в листопаді 2017 року
В Україні підвищать стипендії студентам. Колаж: "Сьогодні"
В Україні підвищать стипендії студентам. Колаж: "Сьогодні"

В Україні підвищать стипендії учням установ професійної освіти, студентам закладів професійної, перед вищими і вищої освіти.

Реклама

Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Так, в установах профтехосвіти стипендії будуть збільшені в 2,5 рази, а студенти вузів отримають підвищення мінімум в 1,5 рази.

Таким чином мінімальна стипендія в навчальних закладів 3-4 рівнів акредитації може вирости майже до 2 тис. грн, а в закладах профтехосвіти до 1 225 гривень.

Стипендії для школярів

У квітні 2021 року уряд прийняв постанову, згідно з яким учні з кращими результатами зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) та переможці шкільних олімпіад отримуватимуть стипендії від 10 000 до 100 000 гривень.

  • Стипендію в 10 000 грн отримуватимуть щомісяця протягом року 270 учнів, які краще за всіх здадуть ЗНО (по 10 кращих від кожної області).
  • Також стипендії виділяються і переможцям всеукраїнських (85 премій у рік) і міжнародних олімпіад (40 премій): для переможців по Україні – 20 000 грн, міжнародних – 100 000 грн.
Реклама

Нагадаємо, раніше Кабмін збільшив розмір соцстіпендіі для дітей-сиріт. Тепер він становить 150% розміру прожиткового мінімуму для дітей.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Всі новини
Гроші
Показати ще
Green Energy
Більше новин
Головне про Гроші
Тарифи на газ
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція
Курс валют
Курс долара сьогодні
Дізнатися
Опитування
Генератор гордості
Кайфони від того, що ти - українець!
Крипта
Що нового з біткоїном
Читати
Опитування
Опитування
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти