В Україні збільшать стипендії: які виплати чекають студентів

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль нагадав, що останнє підвищення розмірів академічних стипендій було в листопаді 2017 року

В Україні підвищать стипендії студентам. Колаж: "Сьогодні"

В Україні підвищать стипендії учням установ професійної освіти, студентам закладів професійної, перед вищими і вищої освіти.

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Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Так, в установах профтехосвіти стипендії будуть збільшені в 2,5 рази, а студенти вузів отримають підвищення мінімум в 1,5 рази.

Таким чином мінімальна стипендія в навчальних закладів 3-4 рівнів акредитації може вирости майже до 2 тис. грн, а в закладах профтехосвіти до 1 225 гривень.

Стипендії для школярів

У квітні 2021 року уряд прийняв постанову, згідно з яким учні з кращими результатами зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) та переможці шкільних олімпіад отримуватимуть стипендії від 10 000 до 100 000 гривень.

Стипендію в 10 000 грн отримуватимуть щомісяця протягом року 270 учнів, які краще за всіх здадуть ЗНО (по 10 кращих від кожної області).

Також стипендії виділяються і переможцям всеукраїнських (85 премій у рік) і міжнародних олімпіад (40 премій): для переможців по Україні – 20 000 грн, міжнародних – 100 000 грн.

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Нагадаємо, раніше Кабмін збільшив розмір соцстіпендіі для дітей-сиріт. Тепер він становить 150% розміру прожиткового мінімуму для дітей.