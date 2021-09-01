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В Украине увеличат стипендии: какие выплаты ждут студентов

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Редактор раздела Деньги
1 сентября, 17:00
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Премьер-министр Денис Шмыгаль напомнил, что последнее повышение размеров академических стипендий было в ноябре 2017 года
В Украине повысят стипендии студентам. Коллаж: "Сегодня"
В Украине повысят стипендии студентам. Коллаж: "Сегодня"

В Украине повысят стипендии учащимся учреждений профессионального образования, студентам учреждений профессионального, перед высшими и высшего образования.

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Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Так, в учреждениях профтехобразования стипендии будут увеличены в 2,5 раза, а студенты вузов получат повышение минимум в 1,5 раза.

Таким образом минимальная стипендия в учебных заведений 3-4 уровней аккредитации может вырасти почти до 2 тыс. грн, а в учреждениях профтехобразования до 1 225 гривен.

Стипендии для школьников

В апреле 2021 года правительство приняло постановление, согласно которому ученики с лучшими результатами внешнего независимого оценивания (ВНО) и победители школьных олимпиад будут получать стипендии от 10 000 до 100 000 гривен.

  • Стипендию в 10 000 грн будут получать каждый месяц в течение года 270 учеников, которые лучше всех сдадут ВНО (по 10 лучших от каждой области).
  • Также стипендии выделяются и победителям всеукраинских (85 премий в год) и международных олимпиад (40 премий): для победителей по Украине – 20 000 грн, международных – 100 000 грн.
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Напомним, ранее Кабмин увеличил размер соцстипендии для детей-сирот. Теперь он составляет 150% размера прожиточного минимума для детей.

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