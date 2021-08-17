В Україні введуть нові доплати до пенсій – коли і кому чекати на гроші

Щоб отримувати надбавки до пенсій за похилий вік, потрібно мати достатню кількість страхового стажу

Доплати почнуть отримувати пенсіонери старше 70 років / Фото: Сьогодні

Міністерство соціальної політики розписала правила введення щомісячної доплату по 300 гривень пенсіонерам у віці від 70 до 75 років. Виплати збираються почати з 1 жовтня 2022 року, а з 2023 року ввести їхню індексацію.

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Про це йдеться в проєкті постанови Кабінету міністрів, який оприлюднений на сайті Федерації профспілок України.

Крім того, пенсіонерам старше 70 років, у яких досить стажу (35 років у чоловіків, 30 – у жінок) і чиї пенсії виявляться нижче 3000 гривень, почнуть доплачувати суму, якої не вистачає до 3000 гривень. Цю виплату планують встановити з 2023 року.

Індексація виплат буде проводитися щорічно, починаючи з 1 березня 2023 року. Коефіцієнт збільшення буде встановлювати Кабінет міністрів одночасно з визначенням коефіцієнта зростання середньої зарплати.

Інші доплати

Адресну доплату до пенсій у розмірі 500 гривень щомісяця вже отримують пенсіонери старше 80 років. При цьому пенсії для них не можуть бути менше 2600 грн. Ці заходи підвищили доходи 1,4 млн пенсіонерів.

З 1 жовтня 2021 року до програми долучаться пенсіонери у віці від 75 до 80 років. Вони будуть отримувати щомісяця компенсаційну виплату в розмірі 400 гривень.

Нагадаємо, на доплати за вік зможуть розраховувати тільки ті, у кого достатньо страхового стажу.

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Також повідомлялося, що в червні набув чинності закон про електронні трудові книжки, який передбачає відмову від паперового варіанту документа. Тепер при наявності повної інформації в реєстрі застрахованих осіб про всі періодах трудової діяльності людини пенсія за віком буде призначена автоматично.