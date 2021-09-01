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Кабмин изменил порядок расчета средней заработной платы. Как именно

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
1 сентября, 17:39
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Правительство пошло на уступки крупному и среднему бизнесу
Кабинет министров утвердил новую форму расчета зарплаты / Коллаж "Сегодня"
Кабинет министров утвердил новую форму расчета зарплаты / Коллаж "Сегодня"

На заседании 1 сентября 2021 года Кабинет министров изменил порядок расчета средней заработной платы.

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Об этом стало известно из трансляции заседания правительства.

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Как отмечается в пояснительной записке к проекту, сейчас предусмотрен механизм учета премий и других выплат, которые выплачиваются за два месяца, или более длительный период, при исчислении средней заработной платы.

Что изменилось

Представители среднего и крупного бизнеса, которые имеют большое количество наемных работников, постоянно обращались к правительству с предложениями упростить процедуру начисления. В итоге правительство сегодня решило, что суммы начисленной заработной платы, кроме премий и других поощрительных выплат, учитываются в том месяце, за который они начислены, и в размерах, в которых они начислены, без исключения сумм отчисления на налоги.

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Согласно утвержденному документу, премии по итогам работы за определенный период учитываются в заработке периода, который соответствует количеству месяцев, за которые они начислены, начиная с месяца, в котором они начислены.

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