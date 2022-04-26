Штучний курс рубля в РФ: скільки насправді коштує долар у країні-агресорці

Експерти міжнародного банку розповіли про реальну ситуацію в країні-агресорці

Долар у Росії утримується штучно / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Один із найбільших світових банків Wells Fargo назвав реальну вартість долара у Росії.

Про це повідомляє агенція Bloomberg.

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Отже, за даними Wells Fargo, долар у Росії реально коштує 180 рублів, а нинішній курс – це результат штучного стримування валюти Центробанком.

ЦБ встановив офіційний курс долара на рівні 73,51 рубля, тоді як цей показник більш ніж утричі вищий.

У результаті штучне регулювання призвело до катастрофічної нестачі валюти в Росії та громадянам неможливо вільно купити долари чи євро.

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"Поточні сильні позиції валюти мають багато в чому рукотворний характер. Без усіх цих заходів держполітики курс, ймовірно, був би на рівні 180 рублів за долар, виходячи з розвитку конфлікту", – кажуть Wells Fargo Securities.

Зміцнення рубля

Основною причиною зміцнення рубля шостий тиждень поспіль є відсутність на ринку великих гравців через жорсткі валютні обмеження ЦБ.

Про це розповів аналітик RoboForex Андрій Гойлов і також підкреслив, що це виключно штучне явище.

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За словами Гойлова, з огляду на нинішні санкції, курс російського рубля до кінця року опуститься як мінімум до позначки 83 руб./дол.

Справа в тому, що імпортні товари потраплятимуть на російський ринок виключно за "сірими" схемами, а відповідно – за завищеною ціною.

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