Збитки непомірні! Чому РФ "не потягне" війну з Україною

Нові санкції нищать економіку РФ / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні
Нові санкції проти Росії через
розв'язану війну проти України завдаватимуть агресору 1 млрд доларів збитків щодня.
Про це повідомив радник президента України з економічних питань Олег Устенко,
передає 24 канал.
З-поміж іншого майбутні санкції включатимуть запровадження Євросоюзом
ембарго на російську нафту.
"Росії слід очікувати нового великого пакету санкцій. Країна-агресор втрачатиме 1 млрд доларів щодня. Нові санкції включатимуть ембарго з боку ЄС на російську нафту. Питання практично вирішене", – сказав він. За його словами, нафтове ембарго призведе до гіперінфляції в Росії та суттєвого зниження рівня життя росіян – через урізання витрат держави на "соціалку"
"У бюджеті РФ утворюватиметься колосальна діра, адже більшість надходжень забезпечує саме нафта. А щоб її зменшити, потрібно буде скоротити соціальні витрати", – зазначив він . Дефолт близько
Якщо за місяць до 4 травня РФ
не виплатить борги у доларах, то це можна буде вважати дефолтом. Про це повідомили в міжнародному кредитному агентстві Moody's.
Як пояснюють в агентстві, 4 квітня РФ здійснила виплати за двома облігаціями зі строком погашення в 2022 і 2042 роках у рублях, а не в доларах США. А це означає зміну умов платежу відносно початкових контрактів за облігаціями. І відповідно, якщо до 4 травня Росія не виконає умови контрактів, то це може вважатися дефолтом.
"Облігаційні контракти не передбачають погашення в будь-якій іншій валюті, крім доларів. Хоча єврооблігації, випущені після 2018 року, дозволяють за певних умов здійснювати погашення в рублях, однак ті, що були випущені до 2018 року (включаючи облігації 2022 і 2042 років) не містять цього альтернативного валютного застереження і дозволяють здійснювати виплати лише в інших твердих валютах (долар, євро, фунт стерлінгів або швейцарський франк)", – зазначили в агентстві.
"Сьогодні" також розповідали, як росіяни масово
продають награбоване в Україні, а також писали, чому російську нафту продають за безцінь, а вона все одно нікому не потрібна.