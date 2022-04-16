Убытки непомерны! Почему РФ "не потянет" войну с Украиной

"В бюджете РФ будет образовываться колоссальная дыра, ведь большинство поступлений обеспечивает именно нефть. А чтобы ее снизить, нужно будет сократить социальные расходы", – отметил он.

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Дефолт близко

Если за месяц до 4 мая РФ не выплатит долги в долларах, то это можно считать дефолтом. Об этом сообщили в международном кредитном агентстве Moody's.

Как поясняют в агентстве, 4 апреля РФ произвела выплаты по двум облигациям со сроком погашения в 2022 и 2042 годах в рублях, а не в долларах США. А это означает изменение условий платежа по первоначальным контрактам по облигациям. И соответственно, если до 4 мая Россия не выполнит условия контрактов, это может считаться дефолтом.

Облигационные контракты не предусматривают погашения в какой-либо другой валюте, кроме долларов. Хотя еврооблигации, выпущенные после 2018 года, позволяют при определенных условиях осуществлять погашение в рублях, однако те, что были выпущены до 2018 года (включая облигации 2022 и 2042 годов) не содержат этой альтернативной валютного предостережения и позволяют производить выплаты только в других твердых валютах (доллар, евро, фунт стерлингов или швейцарский франк), – отметили в агентстве.

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