Убытки непомерны! Почему РФ "не потянет" войну с Украиной

Новые санкции уничтожают экономику РФ / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
Новые санкции против России из-за
развязанной войны против Украины будут наносить агрессору 1 млрд долларов ущерба каждый день.
Об этом сообщил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко,
передает 24 канал.
В том числе, будущие санкции будут включать введение Евросоюзом
эмбарго на российскую нефть.
"России следует ожидать нового крупного пакета санкций. Страна-агрессор будет терять 1 млрд долларов ежедневно. Новые санкции будут включать эмбарго со стороны ЕС на российскую нефть. Вопрос практически решен", – сказал он. По его словам, нефтяное эмбарго приведет к гиперинфляции в России и существенному снижению уровня жизни россиян – из-за урезания расходов государства на "социалку".
"В бюджете РФ будет образовываться колоссальная дыра, ведь большинство поступлений обеспечивает именно нефть. А чтобы ее снизить, нужно будет сократить социальные расходы", – отметил он. Дефолт близко
Если за месяц до 4 мая РФ
не выплатит долги в долларах, то это можно считать дефолтом. Об этом сообщили в международном кредитном агентстве Moody's.
Как поясняют в агентстве, 4 апреля РФ произвела выплаты по двум облигациям со сроком погашения в 2022 и 2042 годах в рублях, а не в долларах США. А это означает изменение условий платежа по первоначальным контрактам по облигациям. И соответственно, если до 4 мая Россия не выполнит условия контрактов, это может считаться дефолтом.
Облигационные контракты не предусматривают погашения в какой-либо другой валюте, кроме долларов. Хотя еврооблигации, выпущенные после 2018 года, позволяют при определенных условиях осуществлять погашение в рублях, однако те, что были выпущены до 2018 года (включая облигации 2022 и 2042 годов) не содержат этой альтернативной валютного предостережения и позволяют производить выплаты только в других твердых валютах (доллар, евро, фунт стерлингов или швейцарский франк), – отметили в агентстве.
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