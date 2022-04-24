"Тонкий" ринок РФ: чому рубль зміцнюється вже шостий тиждень поспіль

Розповідаємо, чому курс рубля останнім часом фактично стоїть на місці та що буде з валютою надалі

РФ штучно зміцнює рубль / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Шостий тиждень поспіль рубль зміцнюється щодо долара США. Основна причина — відсутність на ринку великих гравців через жорсткі валютні обмеження ЦБ. У такій ситуації зміцнення рубля є штучним заходом.

Про це в ексклюзивному коментарі "Сьогодні" розповів аналітик RoboForex Андрій Гойлов.

Реклама

За його словами, при поточному режимі санкцій його курс щодо долара США до кінця року опуститься як мінімум до позначки в 83 руб. за дол, оскільки імпортні товари потраплятимуть на російський ринок виключно за "сірими" схемами і за завищеною ціною. І це призведе до зростання попиту іноземні валюти.

Досі не вирішено питання і з оплатою за природний газ у рублях. Більше того: у провідних країнах ЄС взагалі обговорюється накладання ембарго на постачання енергоносіїв із Росії.

У такому разі надходження від вітчизняного експорту значно впадуть, що призведе до ослаблення курсу рубля. Росія змушена буде продавати природні ресурси із суттєвим дисконтом до реальної ринкової ціни. Реагуючи на ситуацію, що склалася, компанія Shell вже почала змішувати російську Urals з іншими сортами нафти, — наголосив експерт.

Центробанк РФ змушений буде зняти обмеження

За словами Гойлова, ЦБ Росії в результаті вищезгаданих чинників буде змушений зняти накладені обмеження, тому що в довгостроковій перспективі від них набагато більше шкоди, ніж користі.

Реклама

Облікову ставку регулятор уже знизив. Наступним кроком буде скасування обов'язкового продажу іноземних валют експортерами. Весь негативний ефект від санкцій, що введені щодо Росії, буде видно ближче до осені, — сказав експерт.

Скільки коштує долар на біржі?

24 квітня долар США відносно рубля коливався у межах 72,72-75,86 руб. за дол.

Мільярди гривень агресора в банках України

В українських банках знайшли 200 млрд грн, які належать банкам Росії та Білорусі. Кошти не допустять для виплат на територію країн-терористів, якщо наші фінустанови дослухаються до Нацполіції та НБУ.

Щодо 7 тис. компаній, які мають російську чи білоруську реєстрацію, запустили додатковий фінконтроль.

Реклама

Міністерство внутрішніх справ запровадило додаткові рекомендації спільно з НБУ з метою аналізу транзакцій та контрактів, які передбачають виведення валютних коштів на територію РФ.

Раніше ми розповідали, якщо до 4 травня РФ не виплатить борги у доларах, то це можна буде вважати дефолтом. Про це повідомили в міжнародному кредитному агентстві Moody's.

Також ми писали, чому РФ "не потягне" війну з Україною.