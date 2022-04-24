"Тонкий" рынок РФ: почему рубль укрепляется уже шестую неделю подряд

Рассказываем, почему курс рубля в последнее время фактически стоит на месте и что будет с валютой дальше

РФ искусственно укрепляет рубль / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Шестую неделю подряд рубль укрепляется по отношению к доллару США. Основная причина – отсутствие на рынке крупных игроков из-за жестких валютных ограничений ЦБ. В такой ситуации укрепление рубля является искусственным мероприятием.

Об этом в эксклюзивном комментарии "Сегодня" рассказал аналитик RoboForex Андрей Гойлов.

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По его словам, при текущем режиме санкций его курс по отношению к доллару США до конца года опустится как минимум до отметки в 83 руб. за долл, поскольку импортные товары будут попадать на российский рынок исключительно за "серыми" схемами и по завышенной цене. И это приведет к росту спроса на иностранные валюты.

До сих пор не решен вопрос и оплаты за природный газ в рублях. Более того: в ведущих странах ЕС вообще обсуждается наложение эмбарго на поставку энергоносителей из России.

В таком случае поступления от российского экспорта существенно упадут, что приведет к ослаблению курса рубля. Россия вынуждена будет продавать природные ресурсы с существенным дисконтом к реальной рыночной цене. Реагируя на складывающуюся ситуацию, компания Shell уже начала смешивать российскую Urals с другими сортами нефти, — подчеркнул эксперт.

Центробанк РФ вынужден будет снять ограничения

По словам Гойлова, ЦБ России в результате вышеупомянутых факторов будет вынужден снять наложенные ограничения, потому что в долгосрочной перспективе от них гораздо больше ущерба, чем пользы.

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Учетную ставку регулятор уже снизил. Следующим шагом будет отмена обязательной продажи иностранных валют экспортерами. Весь негативный эффект от введенных в отношении России санкций будет виден ближе к осени, — сказал эксперт.

Сколько стоит доллар на бирже?

24 апреля доллар США по отношению к рублю колебался в пределах 72,72-75,86 руб. за долл.

Миллиарды гривен агрессора в банках Украины

В украинских банках нашли 200 млрд грн, принадлежащих банкам России и Беларуси. Средства не допустят для выплат на территорию стран-террористов, если наши финучреждения прислушаются к Нацполиции и НБУ.

Относительно 7 тыс. компаний, имеющих российскую или белорусскую регистрацию, уже запустили дополнительный финконтроль.

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Министерство внутренних дел ввело дополнительные рекомендации совместно с НБУ с целью анализа транзакций и контрактов, предусматривающих вывод валютных средств на территорию РФ.

Раньше мы рассказывали, если до 4 мая РФ не выплатит долги в долларах, то это можно считать дефолтом. Об этом сообщили в международном кредитном агентстве Moody's.

Также мы писали, почему РФ "не потянет" войну с Украиной.