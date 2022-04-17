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В банках України знайшли мільярди гривень російських та білоруських компаній — що з ними буде

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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17 квітня, 09:46
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Щоб правильно розпорядитися цими коштами, банкам варто дослухатися рекомендацій Нацполіції та НБУ
Мова йде про 200 млрд грн
Мова йде про 200 млрд грн / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

В українських банках знайшли 200 млрд грн, які належать банкам Росії та Білорусі. Кошти не допустять для виплат на територію країн-терористів, якщо наші фінустанови дослухаються до Нацполіції та НБУ.

Про це розповів перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін під час виступу в ефірі телемарафону.

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Щодо 7 тис. компаній, які мають російську чи білоруську реєстрацію, запустили додатковий фінконтроль.

За словами Єніна, Міністерство внутрішніх справ запровадило додаткові рекомендації спільно з НБУ з метою аналізу транзакцій та контрактів, які передбачають виведення валютних коштів на територію РФ.

"Якщо банки прислухаються до рекомендацій, ми можемо говорити, що 200 млрд грн не буде допущено для виплати на територію РФ з відповідною сплатою податків та використання цих коштів на користь ведення бойових дій в Україні", – заявив Єнін.

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Дефолт РФ близько

Якщо за місяць до 4 травня РФ не виплатить борги у доларах, то це можна буде вважати дефолтом. Про це повідомили в міжнародному кредитному агентстві Moody's.

Як пояснюють в агентстві, 4 квітня РФ здійснила виплати за двома облігаціями зі строком погашення в 2022 і 2042 роках у рублях, а не в доларах США. А це означає зміну умов платежу відносно початкових контрактів за облігаціями. І відповідно, якщо до 4 травня Росія не виконає умови контрактів, то це може вважатися дефолтом.

"Облігаційні контракти не передбачають погашення в будь-якій іншій валюті, крім доларів. Хоча єврооблігації, випущені після 2018 року, дозволяють за певних умов здійснювати погашення в рублях, однак ті, що були випущені до 2018 року (включаючи облігації 2022 і 2042 років) не містять цього альтернативного валютного застереження і дозволяють здійснювати виплати лише в інших твердих валютах (долар, євро, фунт стерлінгів або швейцарський франк)", – зазначили в агентстві.

Раніше ми розповідали, що чекає "Ямал – Європа" в майбутньому, а також писали, чому РФ "не потягне" війну з Україною.

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