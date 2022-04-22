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Здивує всіх? Що буде з курсом рубля до кінця року

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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22 квітня, 07:16
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Розповідаємо, як зміниться вартість російської валюти до кінця 2022 року
Що відомо про майбутнє російської валюти
Що відомо про майбутнє російської валюти / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

"Нижче не буде!" — головна відповідь на питання про майбутнє російського рубля. Поки в РФ штучно зміцнюють державну валюту, ЄС готує новий пакет санкцій.

В ексклюзивному коментарі "Сьогодні" аналітик Roboforex Андрій Гойлов розповів про майбутнє російської валюти.

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Так, за його словами, при поточному режимі санкцій курс рубля щодо долара США до кінця року опуститься як мінімум до позначки 83 руб. за долар.

Загалом, як зауважує Гойлов, з початком активних бойових дій монетарна влада Росії ввела низку обмежень на валютному ринку Росії. Зокрема, нерезидентам було заборонено продавати російські активи. З цієї причини вони не могли виходити на міжбанк із покупками іноземних валют, а поряд з цим, імпортери скоротили свою активність через відхід з ринку Росії великої кількості транснаціональних компаній.

У результаті попит на долар США і євро значно знизився як під тиском ЦБ Росії, так і через об'єктивні фактори. Експортерів зобов'язали продавати до 80% свого виторгу, що призвело до зростання обсягів пропозиції іноземних валют. У такій ситуації зміцнення рубля було певною мірою штучним, — зауважив Гойлов.

Скільки коштує долар на біржі

21 квітня вартість рубля, за даними Investing, до долара коливалася в діапазоні 73,3-76,6, а закрилися торги на рівні 74,7 руб. за дол.

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Що впливає на курс рубля?

Прогнози щодо російської економіки досі залишаються сумними і зміцнення рубля цьому ніяк їй не допоможе, оскільки є лише наслідком безпрецедентних обмежень на імпорт і зростання цін на нафту і газ.

Укріпленню валюти, за словами економіста Європейського банку реконструкції і розвитку Сергія Гурієва, сприяє зниження попиту на долар, оскільки західні санкції значно скоротили російський попит на імпорт.

Натомість в исокі ціни на нафту штовхають курс рубля вгору, оскільки вони повернулись аж на рівень 2014 року. Це може означати, що рубль змінюватиметься і надалі.

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Раніше ми розповідали, що в РФ придумали, як змусити світ платити рублями, а також писали, чому низький курс рубля в рази погіршить життя росіян.

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